Accidente
Una mujer ingresa en la UCI tras ser atropellada por un autobús en Murcia
El vehículo ha arrollado a la víctima, de 50 años, frente al hospital Reina Sofía
E.P.
Una mujer de 50 años ha sufrido heridas graves en un pie al ser atropellada por un autobús frente al hospital Reina Sofía de Murcia, según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.
El '1-1-2' ha recibido varias llamadas a partir de las 9.43 horas alertando del suceso, que ha tenido lugar en la calle Enrique Llanes, en el barrio de Vistabella.
Hasta el lugar se ha desplazado una Unidad Móvil de Emergencia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, que se encontraba en las inmediaciones, y una patrulla de la Policía Local.
Una vez estabilizada por los sanitarios, la mujer ha sido trasladada de urgencia al hospital Virgen de la Arrixaca, avisando a la UCI de su llegada.
