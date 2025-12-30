Del mayor alijo de éxtasis a los disturbios racistas de Torre Pacheco: las actuaciones policiales que marcaron el año en la Región de Murcia

Los efectivos de la Policía (Local y Nacional) y de la Guardia Civil se dejan la piel a la hora de velar por la seguridad de vecinos y visitantes en la Comunidad murciana. Una labor en ocasiones silenciosa y a veces, según apuntan ellos mismos, hasta poco valorada (aún luchan para que su profesión se considere de riesgo) en la cual han de enfrentarse a narcos, asesinos, mafiosos y otros delincuentes que no descansan. El año 2025, de hecho, ha marcado récord en cuanto a crímenes se refiere.

La Región, además, ha sido escenario de actuaciones policiales que serán recordadas. Por su espectacularidad, por su efectividad. En varios de los operativos se movilizaron unidades de élite llegadas desde la capital de España. No están todas las que son, dado que son muchas, pero ahí va una selección con algunas de ellas:

Éxtasis en el mar

Más de 100.000 pastillas de éxtasis. Es la carga que llevaba la narcolancha interceptada en aguas de Mazarrón por la Guardia Civil . El patrón de la embarcación fue sido arrestado como presunto autor de los delitos contra la salud pública, por tráfico de drogas y por contrabando.

La Guardia Civil intercepta uno de los mayores alijos de éxtasis, incautado en ruta marítima en la Región de Murcia, con más de 100.000 pastillas. / Guardia Civil

"Estas incesantes labores de vigilancia permitieron detectar la presencia de una lancha rápida, que navegaba próxima a la isla de Los Lobos, en Bolnuevo", explicaron desde el cuerpo. Además de la droga, en la operación se decomisó una lancha neumática de ocho metros de eslora y un motor de 250 cv, 14 garrafas de combustible y un teléfono satelital.

Dos cadáveres en Porkytrans

Tomaron un recinto enorme, donde en tiempos tuvo sus instalaciones la cerrada firma Porkytrans. Efectivos tanto de la Región como llegados de Madrid se desplegaron en el lugar, porque había indicios sólidos de que ahí podían estar ocultos los cadáveres de dos desaparecidos. A principios del mes de mayo, la Guardia Civil confirmaba el hallazgo de dos cuerpos sin vida en la nave donde se trataba de dar con el rastro de Jean Mirabeau Ngoho y Siaka Coulibaly, los dos hombres a los que la Guardia Civil buscaba en Librilla .

Investigadores de la Guardia Civil, en la nave de Librilla donde se halló a los dos amigos desaparecidos. / JUAN CARLOS CAVAL

Quien dio con ellos no fue un humano: fue Dlyan, un agente canino al que meses después condecoraba, precisamente por este trabajo, el ministro Grande-Marlaska . Dos empresarios de la compañía fueron detenidos y permanecen en prisión provisional, acusados del doble crimen. Una estafa habría sido el detonante de todo.

En breve se prevé que los efectivos vuelvan a la nave: los dos sospechosos han solicitado testificar voluntariamente y regresar al lugar a reconstruir los hechos.

Cae un supuesto yihadista

Un operativo antiterrorista internacional salpicaba a la Región con el arresto de un sujeto en Murcia . Profesionales del Servicio de Información de la Guardia Civil capturaron a un supuesto yihadista que se escondía en el barrio del Infante, en la capital de la Región.

El despliegue en la calle Alberto Sevilla fue realizado por una unidad especializada de la Guardia Civil llegada desde la capital de España, a la que apoyaron por agentes del Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Benemérita. Vecinos y viandantes fueron sorprendidos por los efectivos, fuertemente armados, con chalecos antibalas y pasamontañas, que bajaron al sospechoso esposado por la espalda para trasladarlo directamente a Madrid, sin pasar por un calabozo de la Comandancia.

Odio en Torre Pacheco

Los altercados racistas ocurridos en Torre Pacheco tras la agresión sufrida por Domingo, un vecino de la población, a manos de un joven, detenido cuatro días después cuando trataba de huir a Francia , se saldaron con una decena arrestados (entre ellos Issam B., el presunto autor material de la agresión a Domingo, y Christian Lupiáñez, el ultra que desde Mataró llamó a la 'caza del moro' en la localidad), casi 150 denunciados y cientos de identificados.

Para velar por la seguridad, se instaló en el pueblo un dispositivo compuesto por 150 agentes para tareas de seguridad ciudadana, orden público y detención de los enfrentamientos. En paralero, trabajaban más de especialistas del área de Información de la Benemérita, que se centraron en identificar, localizar y arrestar cuanto antes al joven que pegó a Domingo, así como los dos chicos que fueron testigos de cuando, presuntamente, pegó a Domingo y no hicieron nada por impedirlo. Estos tres chicos están en libertad.

La mayor cocina de crack

La Guardia Civil llevó a cabo en Torre Pacheco la operación ‘Kusuyi’, en la que cayó un grupo delictivo que dirigía el punto de venta de droga más activo del municipio. La presunta cabecilla del garito era una mujer, que tenía a sus órdenes, supuestamente, a su esposo y al hijo de ambos. Ella era la líder, el marido distribuía las dosis y el hijo, presuntamente, era un experto cocinero de crack.

Un momento de la explotación de la operación, en el casco urbano de Torre Pacheco. / Guardia Civil

A los tres sospechosos, ya libres con cargos, se les investiga por pertenencia a grupo criminal, tráfico de drogas, elaboración de drogas y receptación. En el 'negocio' familiar, los investigadores requisaron diferentes ingredientes, así como los útiles para cocinar las sustancias.

Armas de guerra

Dos subfusiles y una pistola, numerosa munición y varios móviles de alta gama conformaban el ‘botín’ incautado por la Guardia Civil a los tres sospechosos, ya detenidos y dos de ellos encarcelados, por el doble crimen de Lorca acontecido el pasado mes de octubre y sobre el que llegó a planear la sombra de la mafia veneciana .

Guardia Civil

Las primeras son armas de guerra que “atraviesan cualquier chaleco antibalas”, tal y como afirmó el coronel jefe de la Guardia Civil en la Región, Francisco Pulido Catalán, en la presentación oficial de la actuación del cuerpo.

La bautizaron como operación 'Mango'. Orden judicial en mano, en la fase de explotación de la operación con la entrada y registro de los domicilios donde se localizó a los sospechosos participaron "medio centenar de efectivos, entre ellos los integrantes de la Unidad Especial de Intervención (UEI), dada la peligrosidad de los sospechosos".

Golpe a una banda de ladrones

La Guardia Civil de la Región de Murcia finalizó en noviembre la segunda fase de ‘Crepúsculo’, una operación en la que se desarticuló un grupo delictivo dedicado a cometer robos en viviendas, con el esclarecimiento de medio centenar de hechos delictivos cometidos tanto en la Región como en la vecina provincia de Alicante.

Los investigadores de la Benemérita esclarecieron alrededor de 50 delitos de robo con fuerza cometidos en viviendas de los municipios murcianos de Lorca, Puerto Lumbreras, Santomera, Las Torres de Cotillas, Beniel, Águilas y Totana, así como en Guardamar del Segura, Dolores y Almoradí de la provincia de Alicante.

Stop violencia en el fútbol

Medio centenar de hinchas del Europa, un equipo de un barrio de Barcelona, fueron metidos en un autobús que les devolvía a su casa tras ser acusados de hacer destrozos en el tranvía y atacar a aficionados del Real Murcia antes de un partido.

El buen hacer de la Policía impidió que se desatase una batalla campal. Efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) actuaron y los sujetos (la mayoría de ellos, varones, aunque también había alguna mujer) no llegaron a entrar en el estadio a presenciar un partido que ganó el Murcia (3-1). Desde el club catalán dijeron luego que ellos no empezaron la bronca.

Macrorredada en Murcia

El Polígono de La Paz, en Murcia, fue escenario a mitad de diciembre de una nueva redada antidroga. Agentes de la Policía Nacional tomaron el barrio y desmantelaron una vez más puntos de venta de sustancias y plantaciones de marihuana. Catorce personas fueron detenidas en el operativo.

Un momento de la redada contra el narcotráfico en el Polígono de La Paz en Murcia. / Israel Sánchez

Los investigadores decomisaron 14.000 euros en efectivo, hachís y cocaína, numerosas plantas de marihuana (más de 4.000), algunas en macetas y otros cogollos, así como útiles para su cultivo. También requisaron un coche. "Se sabe que hay numerosas plantaciones en viviendas anexas, el trabajo va a ser continuo durante todo el día", recalcaron, al comienzo de la actuación, desde el cuerpo.