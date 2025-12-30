Investigan a tres menores por manipular con IA fotos de sus compañeras para que aparecieran desnudas en Cartagena

La Policía Nacional ha imputado en Cartagena a tres jóvenes menores de edad como presuntos responsables de la elaboración y difusión de imágenes manipuladas mediante aplicaciones de inteligencia artificial (IA) en las que aparecían compañeras de su entorno escolar sin ropa, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

La investigación se inició tras la denuncia presentada en dependencias policiales por parte de un padre que puso en conocimiento de los agentes la existencia de fotografías manipuladas de varias menores de edad sin ropa, entre la que se encontraba su hija.

Durante el curso de la investigación, a la denuncia inicial, se unieron otras siete denuncias por hechos similares, que llevaron a la Policía Nacional hasta tres varones menores de edad del entorno escolar de las víctimas.

Los tres menores fueron investigados por su presunta responsabilidad en un delito de corrupción de menores y las diligencias han sido puestas a disposición de la Fiscalía de Menores de Murcia, donde se continuará con la tramitación del procedimiento conforme a la Ley Orgánica 5/2000 de Responsabilidad Penal del Menor.

La Policía Nacional recuerda que la creación o difusión de imágenes sexualizadas de menores, sean o no generadas o manipuladas artificialmente, constituye un delito grave, y que este tipo de conductas tiene consecuencias penales y jurídicas, incluso cuando los autores son menores de edad.