El Supremo confirma las penas de los tres condenados por el crimen de Samuel Luiz y la absolución de Míguez

El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza (TSXG) del caso Samuel Luiz, por lo que se mantienen las penas de entre 20 y 24 años de tres condenados --Diego Montaña, Alejandro Freire y Kaio Amaral-- y la absolución de Alejandro Míguez.

Según la sentencia a la que ha tenido acceso LA OPINIÓN, el Supremo desestima todos los recursos, tanto de la Fiscalía como de las acusaciones y las defensas.

El joven Samuel Luiz falleció en la madrugada del 2 al 3 de julio de 2021 tras recibir una brutal paliza en la avenida de Buenos Aires, en A Coruña.

Tras el juicio celebrado en octubre de 2024, el caso concluyó con cuatro condenados --más dos menores que estuvieron en otro proceso-- y una mujer absuelta.

Sin embargo, la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia absolvió a Alejandro Míguez, condenado en primera instancia a diez años de prisión como cómplice de asesinato de Samuel, en consonancia con el veredicto del jurado popular. Pero mantuvo las condenas contra Diego Montaña, de 24 años con la agravante de homofobia; Alejandro Freire 'Yumba', 20 años; y Kaio Amaral Silva, 20 años y 6 meses al añadir el robo del teléfono.

Ahora el Tribunal Supremo confirma estas penas, así como la absolución de Míguez. Además, los tres condenados tendrán que indemnizar a familiares de la víctima en más de 300.000 euros.

El nuevo fallo, además, no admite recurso.

Así, el Supremo ha desestimado los escritos tanto de la Fiscalía como de la acusación particular, que pedían que Míguez fuese condenado, y también de las defensas de los condenados, que presentaron también sus argumentos para tratar de reducir sus penas. La acusación popular, ejercida por ALAS, había decidido no continuar en el proceso al aceptar la sentencia del Superior, emitida en mayo de 2025.