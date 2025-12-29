Reconoce que violó a una adolescente de 14 años en un hotel tras drogarla en Murcia

Un murciano de 37 años ha sido condenado tras reconocer que agredió sexualmente a una menor de 14 años tras consumir con ella alcohol y estupefacientes durante horas en Murcia. La resolución judicial, a la que ha tenido acceso este periódico, establece que el individuo es autor de un delito consumado de agresión sexual contra una menor de 16 años y lo condena a cuatro años y medio de cárcel.

El episodio aconteció hace cuatro años, en el mes de diciembre de 2021. Según viene detallado en el relato de hechos probados de la sentencia, dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia el individuo «llevó a la menor, con quien previamente había estado de fiesta en varias discotecas de la localidad de Murcia, bebiendo y consumiendo drogas», al establecimiento.

El adulto estuvo con la menor en varias discotecas de la capital, donde le dio alcohol y sustancias

Fue ahí cuando el adulto «con ánimo de satisfacer sus deseos libidinosos, a sabiendas de que era menor de edad y aprovechando que la chica se encontraba en estado de embriaguez, todo lo que le impedía prestar su consentimiento, mantuvo con la misma relaciones sexuales con penetración», prosigue la resolución judicial.

A la hora de dictar sentencia, la Audiencia tiene en cuenta que el procesado «era consumidor de drogas tóxicas a la fecha de los hechos, lo que disminuía sus facultades intelectivas y volitivas».

El juicio se fijó para octubre de 2025. El día antes, el encausado «ingresó 2.000 euros en la cuenta de consignaciones de este procedimiento» y el mismo día de la vista «se entregó a la víctima la cifra adicional de 3.000 euros, para cubrir parcialmente los daños y perjuicios causados», precisa la resolución del tribunal.

Por conformidad

El día de la vista, el procesado fue trasladado al Palacio de Justicia de Murcia (sede de la Audiencia) desde la cárcel en la que se encontraba en régimen de prisión provisional por otro delito.

Como las partes (Ministerio Público, acusación particular y defensa) llegaron a un acuerdo, no hubo juicio como tal, sino que el proceso se saldó con una conformidad en virtud de la cual el encausado admitía lo que hizo y veía reducida su pena. La sentencia se dictó de viva voz y se declaró firme.

Es condenado a pasar cuatro años y medio entre rejas y ha de indemnizar a la chica con 20.000 euros

Además de los cuatro años y medio de cárcel, el varón no podrá aproximarse a menos de 300 metros de su víctima ni comunicarse con ella por medio alguno durante un lustro mas. Asimismo, queda inhabilitado durante siete años para cualquier profesión que implique mantener un contacto regular y directo con menores.

A la joven (ya mayor de edad) ha de indemnizarla con 20.000 euros por daños morales.

El tribunal tiene en cuenta la atenuante de reparación parcial del daño (al entregar un dinero ya a la perjudicada) y la de drogadicción. De hecho, destaca la sentencia que «en cuanto a alternativas al cumplimiento de las penas de prisión impuestas, se interesó por la defensa del condenado que se iniciara el trámite para la posible concesión a su defendido de la suspensión por drogadicción del artículo 80.5 del Código Penal, a cuyo inicio de los trámites oportunos no se opuso el Ministerio Fiscal ni la acusación particular».

Así las cosas, el tribunal decreta que «se oficiará al centro penitenciario en el que se halla ingresado por otra causa a fin de que remita cuanta información documental se posea sobre la posible desintoxicación del hombre en un ‘módulo terapéutico’».

Para determinar que se suspenda la pena privativa de libertad, se tendrá en cuenta su evolución posterior y su estado actual (en tratamiento de desintoxicación o deshabituación plena, en su caso): un forense hará un informe que remitirá a las partes.