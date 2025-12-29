Pide prestado un móvil para llamar a su amigo y lo acaba robando a punta de cuchillo y a puñetazos en el barrio del Carmen de Murcia

"Déjame el móvil para llamar a un amigo", pidió a su víctima. Cuando tuvo en sus manos el terminal, se lo arrebató a su legítimo propietario a punta de cuchillo y hasta a puñetazos. Aconteció en el barrio del Carmen, en Murcia, y el sospechoso fue arrestado como presunto autor de un robo con violencia e intimidación, aunque ya está libre con cargos tras pasar por el Juzgado de Guardia.

Los hechos tuvieron lugar en la plaza Industria del citado barrio murciano, indicó la Policía Nacional en una nota. El cuerpo tuvo conocimiento de los hechos por una llamada a la sala del 091, donde se centralizan los avisos que va recibiendo el cuerpo.

Lo que pasó fue que "tras acceder al préstamo del terminal para realizar la llamada, el autor de la misma se negó a devolverle el teléfono al propietario, mostrándole entonces un arma blanca con la que le amenazó, llegando incluso a golpearle en la cara para que desistiera en su intención de recuperar el teléfono prestado", explica la Policía en su comunicado.

Cuando llegaron los agentes al lugar, el agresor se había marchado del mismo. Lo había hecho a pie. La víctima ofreció la descripción de su atacante y arrancó entonces un dispositivo de búsqueda que dio sus frutos: el sujeto fue localizado (y capturado) en la avenida Región Murciana.

El hombre fue llevado primero a dependencias policiales y, de ahí, al Juzgado de Guardia de Murcia, donde se decretó su puesta en libertad con cargos por un delito de robo con violencia e intimidación del que tendrá que responder cuando salga su juicio.