Muere un trabajador al caer desde una altura de cinco metros en El Raal

Un hombre ha fallecido este lunes al caer desde una escalera con cinco metros de altura mientras trabajaba en una empresa hortofrutícola de la pedanía murciana de El Raal.

A las 09:15 horas de la mañana de este lunes el Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 ha recibido varias llamadas informando de que un trabajador había caído desde una altura a distinto nivel, encontrándose inconsciente.

Testigos iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero no pudieron salvarle la vida. Hasta el lugar se desplazó una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, cuyos sanitarios solicitaron la presencia de la Guardia Civil tras certificar el fallecimiento de la persona.

Desde el primer momento se informó al Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia.