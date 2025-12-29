Detenidos dos menores por propinar una paliza a otro joven que tuvo que ser operado de urgencia durante las fiestas de Alhama

Dos jóvenes, menores de edad, han sido detenidos por golpear a otro menor el pasado mes de octubre en Alhama de Murcia, durante las fiestas patronales. La víctima tuvo que ser hospitalizada y operada de urgencia en el hospital Virgen de la Arrixaca a causa de las graves lesiones que le causaron sus agresores.

La detención de los jóvenes se ha producido dentro de la operación ‘Alhmand’, una investigación iniciada para esclarecer la agresión que sufrió un menor de edad en Alhama de Murcia, que ha culminado con la identificación, localización y detención de dos jóvenes, menores de edad, como presuntos autores de delito de lesiones graves. También se ha identificado a un tercer joven, menor de 14 años e inimputable, presuntamente implicado en los hechos.

Las actuaciones se iniciaron el pasado mes de octubre, cuando la madre de un menor de edad presentó denuncia por las lesiones ocasionadas a su hijo. En el momento de la denuncia, la víctima se encontraba hospitalizada en el Área de Cirugía Maxilofacial del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, a la espera de ser intervenido quirúrgicamente.

Especialistas en Policía Judicial de la Benemérita se hicieron cargo de la investigación y comprobaron que la agresión se había producido en una zona de ocio de Alhama de Murcia, durante la celebración de las fiestas patronales del municipio.

La víctima, tras recibir el alta hospitalaria, donde permaneció ingresada durante varios días, pudo narrar a los guardias civiles las circunstancias de los hechos denunciados. Además, informó que no conocía a sus agresores, circunstancia que dificultó más la investigación.

Las pesquisas practicadas, la información obtenida durante la operación y la colaboración ciudadana permitieron comprobar a los especialistas en Policía Judicial de la Benemérita que los autores de la agresión eran tres varones, menores de edad, que también fueron identificados, aunque uno de ellos era inimputable, al tener menos de 14 años.

Una vez obtenidos todos los indicios necesarios y constatada la implicación directa de cada uno de los investigados, quienes habrían propinado, presuntamente, puñetazos y patadas a la víctima durante la agresión, la Guardia Civil ha localizado y detenido a dos menores como presuntos autores de delito de lesiones graves.