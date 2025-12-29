Revisan las cámaras de seguridad de un bar en busca de pistas que ayuden a esclarecer el crimen de Lo Pagán

La Policía Judicial de la Guardia Civil continúa con las pesquisas para esclarecer la muerte del hombre asesinado en Lo Pagán, en San Pedro del Pinatar , el segundo domingo de diciembre, en el penúltimo crimen del año. La víctima, que se desangró en la calle, permanece en una cámara frigorífica del Instituto de Medicina Legal, a la espera de que alguien identifique y reclame sus restos. Cabe recordar que solamente cuando la autoridad judicial da su permiso se puede hacer entrega de un cuerpo a sus allegados, si los hay, para que reciba sepultura o sea incinerado.

En la calle Berlín de Lo Pagán, donde fue encontrado el cadáver sobre las seis de la mañana, no hay cámaras que hubiesen podido captar algo relevante relacionado con el crimen, explican fuentes cercanas al caso. Sin embargo, sí las hay en un local cercano en el cual se suelen dar cita miembros de la comunidad latina en el pueblo. Entre lo poco que se sabe del finado está su origen: es sudamericano.

Un bar en el punto de mira

De ahí que los investigadores hayan solicitado visionar las grabaciones de ese establecimiento de ocio, a fin de comprobar si sale la víctima o si se aprecia que pudiese tener en este bar algún tipo de enfrentamiento con alguien.

Se trata de un bar en el cual los conflictos son una constante. "Hay broncas todos los fines de semana", aseguran vecinos de la zona, mientras que fuentes policiales corroboran que suelen tener llamadas por ruidos y molestias que causan personas que han bebido demasiado alcohol.

El día del hallazgo del cuerpo, un vecino el que dio la voz de alarma al Centro de Coordinación de Emergencias: explicó que había una persona inmóvil e inconsciente en la carretera.

A la zona se movilizaron agentes de la Policía Local, que encontraron a un hombre tirado en el asfalto, con los ojos abiertos, ensangrentado de cintura para abajo y que no respondía a estímulos. Se movilizaron también sanitarios en una ambulancia, pero únicamente pudieron certificar el óbito.

Una primera inspección ocular reveló que el varón presentaba al menos una herida de arma blanca y mucha sangre en la zona de la cintura. Falleció desangrado.

Robo o pelea

A unos cincuenta metros de donde estaba el cuerpo sin vida, apareció una chaqueta que presumiblemente podía pertenecer al difunto (el cual iba en tirantes cuando fue hallado). Sin embargo, en esta prenda no había tampoco documentación. Ni un teléfono. De ahí que se baraje el robo con violencia como una opción.

Con las pesquisas recién iniciadas, la Benemérita (cuerpo competente para asumir la investigación) ya sospechaba que la muerte del varón no fue un crimen premeditado y que se produjo en el marco o de un asalto callejero de una de las riñas callejera que esa madrugada tuvieron lugar en el pueblo. De hecho, se da la circunstancia de que vecinos alertaron de que se estaba produciendo una pelea multitudinaria en esa calle solo quince minutos antes del hallazgo del cadáver tirado en el asfalto.