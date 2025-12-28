Detenido por robar 10 bicis eléctricas en Santiago de la Ribera

Un hombre ha sido detenido como presunto autor del robo de 10 bicis eléctricas en la pedanía sanjaviereña de Santiago de la Ribera, en algunos casos con violencia e intimidación.

Según la Guardia Civil, que lo arrestó al sorprenderlo en el momento de robar la última, lo hacía siempre en una céntrica calle a plena luz del día en las horas de mayor afluencia de gente.

Estaban aparcadas a lo largo de la avenida y del paseo marítimo y pasó de hurtarlas por el descuido de sus dueños hasta asaltar sobre todo a personas mayores por la espalda, empujarlas y golpearlas hasta que se hacía con el vehículo y huía ocultando su rostro con gorra y gafas de sol.