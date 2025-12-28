Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenido por robar 10 bicis eléctricas en Santiago de la Ribera

Los robos se produjeron con violencia e intimidación

Un agente de la Guardia Civil junto al vehículo oficial. / L. O.

EFE

Un hombre ha sido detenido como presunto autor del robo de 10 bicis eléctricas en la pedanía sanjaviereña de Santiago de la Ribera, en algunos casos con violencia e intimidación.

Según la Guardia Civil, que lo arrestó al sorprenderlo en el momento de robar la última, lo hacía siempre en una céntrica calle a plena luz del día en las horas de mayor afluencia de gente.

Estaban aparcadas a lo largo de la avenida y del paseo marítimo y pasó de hurtarlas por el descuido de sus dueños hasta asaltar sobre todo a personas mayores por la espalda, empujarlas y golpearlas hasta que se hacía con el vehículo y huía ocultando su rostro con gorra y gafas de sol.

