Sucesos
Detenido por robar 10 bicis eléctricas en Santiago de la Ribera
Los robos se produjeron con violencia e intimidación
EFE
Un hombre ha sido detenido como presunto autor del robo de 10 bicis eléctricas en la pedanía sanjaviereña de Santiago de la Ribera, en algunos casos con violencia e intimidación.
Según la Guardia Civil, que lo arrestó al sorprenderlo en el momento de robar la última, lo hacía siempre en una céntrica calle a plena luz del día en las horas de mayor afluencia de gente.
Estaban aparcadas a lo largo de la avenida y del paseo marítimo y pasó de hurtarlas por el descuido de sus dueños hasta asaltar sobre todo a personas mayores por la espalda, empujarlas y golpearlas hasta que se hacía con el vehículo y huía ocultando su rostro con gorra y gafas de sol.
- Dónde ver la nieve este fin de semana en la Región de Murcia
- La lluvia no da tregua en la Región de Murcia: alerta amarilla por lluvias este fin de semana
- Viola a su hijastra de 10 años en un camino de la huerta de Murcia y después la lleva al colegio
- El río Segura, listo para recuperar su cauce original a su paso por Murcia
- En directo: ElPozo-Barça
- Investigan a una matrona de Murcia por el grave daño cerebral de un bebé en el parto en la Arrixaca: el niño sufre un 91% de discapacidad
- Una riña en una discoteca de Los Alcázares acaba a botellazos y con un atropello múltiple
- Las ‘golden visa’ para extranjeros repuntan en la Región de Murcia antes de su retirada