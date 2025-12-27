Una riña en una discoteca de Los Alcázares acaba a botellazos y con un atropello múltiple

Una riña en una discoteca de Los Alcázares acababa este sábado por la mañana a botellazos y con un atropello múltiple, indican fuentes policiales. Hasta cinco ambulancias se movilizaban al lugar, para atender in situ y llevar luego a Los Arcos (el hospital más cercano) a los heridos.

Sangre salpicada en los coches hacía ver que el local de ocio, en un polígono industrial del municipio costero, había sido escenario de un suceso.

La luna del vehículo, un turismo de color blanco, quedó fracturada por el impacto contra las dos personas. / L. O.

Con la investigación recién iniciada, testigos explicaron a la Guardia Civil que la riña la empezaron unos clientes agresivos del local, y que arrancó en el interior del mismo. Una vez en la calle, uno de los participantes en la pelea se habría puesto al volante de su coche y no habría dudado en embestir a sus oponentes. La luna del vehículo, un turismo de color blanco, quedó fracturada por el impacto contra las dos personas a las que arrolló.

Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Local (los primeros en llegar, aunque solamente había dos municipales de servicio) y de la Benemérita, de uniforme y de paisano, así como cinco ambulancias, con sanitarios para asistir a los damnificados. Fueron cuatro las personas que precisaron de asistencia médica; afortunadamente, ninguna de ellas presentaba lesiones de gravedad.