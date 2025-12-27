Herido grave un hombre de 77 años por quemaduras tras un incendio en Cieza

Un hombre de 77 años ha resultado herido con graves quemaduras tras declararse un incendio en la cochera de una vivienda en Cieza. A las 16:23 horas, varias llamadas al Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia alertaban del incendio, que había sido originado en la calle Alejandro Seiquer de Cieza.

Hasta el lugar se desplazaron rápidamente efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, así como miembros de Protección Civil. También acudió una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, ya que una persona había resultado afectada.

Tras ser atendido en el lugar, el hombre fue trasladado al Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca debido a la gravedad de sus heridas.