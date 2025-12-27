Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Golden VisaSan Silvestre MurciaViolador hijastraEl Pozo-BarçaCauce Río Segura
instagramlinkedin

Sucesos

Herido grave un hombre de 77 años por quemaduras tras un incendio en Cieza

El hombre fue trasladado al Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca

Bomberos desplazados al lugar del incendio

Bomberos desplazados al lugar del incendio / CEIS

Javier Ayala

Javier Ayala

Un hombre de 77 años ha resultado herido con graves quemaduras tras declararse un incendio en la cochera de una vivienda en Cieza. A las 16:23 horas, varias llamadas al Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia alertaban del incendio, que había sido originado en la calle Alejandro Seiquer de Cieza.

Hasta el lugar se desplazaron rápidamente efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, así como miembros de Protección Civil. También acudió una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, ya que una persona había resultado afectada.

Tras ser atendido en el lugar, el hombre fue trasladado al Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca debido a la gravedad de sus heridas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents