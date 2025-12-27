Sucesos
Una banda roba de una empresa agrícola de Cartagena máquinas de climatización valoradas en 40.000 euros
La Guardia Civil desarticula un grupo que sustraía material metálico, esclarece una serie de ilícitos y detiene a siete personas
La Guardia Civil ha desarrollado una investigación para esclarecer unos hurtos de material industrial en una finca de Cartagena, que se ha saldado con la desarticulación de un grupo delictivo asentado en Alicante e integrando por siete personas, que han sido detenidas como presuntas autoras de los delitos de hurto, usurpación de estado civil, falsificación de documentos y receptación, informa el cuerpo en un comunicado.
Durante la investigación, los guardias han esclarecido una decena de delitos y han recuperado cinco aireadores de frío industrial, sustraídos en una empresa agrícola de Cartagena, valorados en más de 40.000 euros.
Las actuaciones se iniciaron el pasado mes de octubre, cuando se denunció el robo de gran cantidad de maquinaria de climatización en una mercantil del sector primario, ubicada en los extrarradios del municipio cartagenero. Arrancaron las pesquisas.
«El análisis de la información obtenida inicialmente llevó a los investigadores de la Benemérita hasta Alicante, donde estaba asentado un grupo delictivo que, al parecer, se dedicaba a la sustracción de maquinaria y materiales metálicos», detalla la nota.
Poco después, los guardias civiles identificaron a un nutrido grupo de personas (siete) que se encontraban, presuntamente, tras la comisión de varios delitos contra el patrimonio, entre ellos los relacionados con la empresa cartagenera. La mayoría se trasladaban desde Alicante para planificar y materializar las sustracciones del material metálico que, posteriormente, era entregado en un centro de gestión de residuos metálicos en connivencia con los primeros.
En la chatarrería había varias personas colaboradoras de los primeros, que, presuntamente, falsificaban y ponían la entrega del material sustraído a otras personas, para evitar que se vinculara las sustracciones al grupo.
