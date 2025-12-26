Treinta migrantes alcanzan en patera el litoral de Águilas y se suman a los 58 llegados en Navidad a la Región

La Policía Local y la Guardia Civil han interceptado en Águilas a 30 migrantes, dos de ellos menores, de una patera que llegó a primera hora de la mañana de este viernes a Cabo Cope. La barcaza se suma a las dos embarcaciones localizadas el día de Navidad con 58 inmigrantes en distintos puntos del litoral entre Lorca y Águilas.

El desembarco se produjo en la zona de la Torre de Cope y entre los pasajeros había dos menores de edad, apuntan fuentes policiales.

Las mafias aprovechan las bondades climáticas (presentes en la Comunidad murciana, pese a ser diciembre) para fletar más barcazas con destino a Europa, en concreto a la zona levantina.

La gran mayoría de travesías desde Argelia hasta la Región se producen en los meses de verano y después se reducen drásticamente, al llegar el frío y el clima otoñal. El caso es que el tiempo de este mes de diciembre no es precisamente invernal, lo que hace que las salidas hacia la península se mantengan en fechas donde (en teoría) no debería llegar ninguna embarcación.

Una vez interceptados en tierra en Águilas, los inmigrantes recibieron una primera asistencia sanitaria para comprobar su estado de salud y fueron trasladados, como manda el protocolo, al Centro de Atención de Emergencia y Derivación (CAED) de Cartagena.

No son delincuentes

Todos los migrantes que llegan por mar a la Región son, por protocolo, llevados al CATE. Dado que no han cometido delito alguno (solo han entrado en España de forma irregular, lo que sería una falta administrativa), a las 72 horas de llegar los migrantes pueden quedar libres.

Es en ese momento cuando se les expone que pueden formar parte del programa de acogida del Ministerio de Migraciones, algo que muchos aceptan. Los que no, quedan en libertad y les pierde la pista. Muchos de ellos manifiestan su intención de continuar su migración hasta Francia, donde tienen allegados y parientes.