Retoman la búsqueda del hombre desaparecido en el río Segura en Murcia: peinan el cauce en Alquerías

Bomberos y agentes de la Policía Local retomaron este viernes por la mañana la búsqueda del hombre desaparecido en el río Segura en Murcia.

Una decena de efectivos de los Bomberos en tres vehículos se centraban en la zona del carril Poceros, en Alquerías, donde un testigo afirma que cayó el varón al agua, indican fuentes del cuerpo.

Cabe recordar que el aviso saltó en la noche del 25 de diciembre, cuando un hombre llamó al 112 para decir que su acompañante se había precipitado al agua y no podía salir por sus propios medios.

Al lugar ya se movilizaron entonces bomberos y agentes de la Policía Local, que trataron de dar con esta persona, sin éxito.

Según explicó el testigo en su llamada a Emergencias, iban él y su amigo caminando por la orilla del río cuando, de pronto, se percató de que su acompañante ya no estaba a su lado. Entonces escuchó un grito de auxilio que provenía dle agua y alcanzó a ver "un brazo" en el cauce. Fue entonces cuando cogió su móvil y telefoneó para pedir ayuda.

El caso es competencia de la Guardia Civil, cuyos invetsigadores han hablado ya con el varón que llamó al 112, el cual, apuntaron fuentes cercanas al caso, presentaba indicios de hallarse bajo los efectos de algún tipo de sustancia tóxica, lo cual, a juicio de los profesionales del cuerpo, podría comprometer su testimonio. No obstante, la prioridad es encontrar al otro hombre, por lo que se puso en marcha el despliegue que continuará hasta dar sus frutos.

Episodio similar

En marzo se produjo un suceso similar en el municipio, lamentablemente con un final luctuoso. La búsqueda del desaparecido del río en Murcia acababa on el hallazgo de un cadáver en el agua. La Policía Nacional , cuerpo encargado del caso, confirmaba el descubrimiento en el agua a una persona sin vida, que presumiblemente es a quien se buscaba desde el día 8.

Al recibir el aviso, al lugar se movilizaron una decena de bomberos del parque del Infante: en concreto, seis efectivos en un primera salida y cuatro más en un vehículo ligero con una zódiac, para acceder al río y rescatar el cuerpo.