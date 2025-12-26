Emergencias
Un joven de 24 años, al hospital tras el incendio de una casa de campo en Aledo
El chico logró salir al exterior, aunque desorientado después de haber tragado mucho humo, y acabó en el Virgen de la Arrixaca
Un joven de 24 años acababa este viernes en el hospital tras el incendio de una casa de campo en Aledo, informa Emergencias en su web.
El aviso se recibió minutos después del mediodía de este día de San Esteban. "El llamante informaba de la salida de abundante humo por una de las ventanas del inmueble y de que un joven había salido al exterior, indicando que no quedaba nadie más en el interior, aunque se encontraba algo desorientado", apuntan desde el Centro de Coordinación de Emergencias.
Al lugar se movilizaron efectivos de la Policía Local y de Protección Civil de Aledo, así como miembros de los Bomberos del Consorcio y una ambulancia del 061. Las ventanas estaban enrejadas y de las mismas procedía un humo entre blanco y gris espeso, apuntan testigos.
El incendió fue controlado en aproximadamente una media hora: a la una menos cuarto de la tarde, ya estaban haciendo labores de ventilación del inmueble. Alrededor de las dos de la tarde se dio por finiquitada su intervención.
El joven fue atendido por los sanitarios primero in situ, aunque fue llevado en la ambulancia al Virgen de la Arrixaca de Murcia para ser sometido a un examen médico más a fondo, precisa la fuente.
