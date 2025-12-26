Desarticulado en Cieza un grupo de jóvenes delincuentes que traficaban con marihuana a gran escala

La Guardia Civil ha desmantelado en Cieza un grupo delictivo juvenil que cultivaba ilícitamente gran cantidad de marihuana y la distribuía a otros grupos delictivos de la Región, informa el cuerpo en una nota. Se estima que tenían un potencial para obtener varios millares de plantas de marihuana al año.

Durante la operación, los agentes hallaron un invernadero instalado en una nave industrial de Cieza, donde los sospechosos tenían en fase de cultivo más de 300 plantas de marihuana. También se requisaron, como es habitual, todos los elementos utilizados para el cultivo de la sustancia.

Las actuaciones se iniciaron en octubre, cuando efectivos de Prevención de Seguridad Ciudadana abrieron la operación para verificar una serie de indicios sobre la producción ilícita de marihuana en el municipio de Cieza.

Desmantelan en Cieza un grupo delictivo juvenil que dirigía una nave industrial reconvertida a invernadero de marihuana. / Guardia Civil

Los guardias civiles del Área de Investigación hilaron estos indicios, que les condujeron hasta los extrarradios del municipio, donde se ubicaba una nave industrial que, sospecharon, podría albergar en su interior un gran invernadero destinado al cultivo masivo de cannabis.

"En la primera fase de la operación, los investigadores de la Benemérita establecieron un dispositivo de vigilancia sobre el inmueble y comprobaron que a la nave industrial llegaban vehículos a horas intempestivas, fuera del horario comercial. Este dispositivo también permitió constatar que, en la nave industrial, pese al elevado número de visitas, no se realizaba ninguna actividad mercantil", destacan desde el cuerpo

Los guardias civiles continuaron con la investigación, que permitió identificar a un nutrido grupo de jóvenes, que visitaban regularmente la nave industrial, y verificar la existencia de una plantación de cannabis de tipo indoor de grandes dimensiones, prosigue la nota.

La Guardia Civil desarrolló la fase de explotación de la operación, en la que se practicó la entrada y el registro de la nave industrial y sus trasteros, donde se confirmaron los indicios obtenidos durante la investigación.

Sofisticados dispositivos

"En el registro se desmanteló toda la infraestructura del invernadero tipo indoor, con sofisticados dispositivos de iluminación, calefacción, riego y ventilación, y más de 300 plantas de marihuana en avanzado estado de crecimiento. Además, se descubrió una conexión ilegal a la red de fluido eléctrico", continúa el comunicado.

La Benemérita ha culminado esta primera fase de la operación con la localización y detención de cinco jóvenes, como presuntos autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal, cultivo y elaboración de drogas y defraudación de fluido eléctrico. Ya están todos libres con cargos.

Los guardias civiles continúan con la operación abierta, por lo que no se descartan nuevas actuaciones y detenciones relacionadas con la actividad delictiva ahora esclarecida.