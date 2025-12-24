Sucesos
Un incendio calcina una vivienda tipo contenedor en la carretera de Molina de Segura a Fortuna
Bomberos del Consorcio sofocan el fuego, que no causó heridos, tras alertar una columna de humo negro
Varias llamadas al Centro de Coordinación de Emergencias 112 alertaron este martes, sobre las 12.37 horas, de la presencia de una intensa columna de humo negro en la carretera que une Molina de Segura y Fortuna. El aviso fue corroborado por un agente medioambiental de la zona y por efectivos de Protección Civil de Santomera.
Según los alertantes, el fuego se había declarado en una vivienda tipo contenedor situada frente a la urbanización de Los Valientes, en una zona próxima a arbolado y a otras viviendas, lo que generó preocupación por una posible propagación del incendio. De inmediato, el 112 movilizó a efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, así como a sanitarios del 061 de forma preventiva.
A su llegada al lugar, los bomberos confirmaron que el incendio afectaba únicamente a una vivienda y que no se habían producido daños personales. El fuego fue sofocado y, posteriormente, los efectivos procedieron a refrescar las dependencias afectadas para evitar posibles rebrotes.
- La avenida Miguel Induráin de Murcia seguirá cerrada por el riesgo de colapso en la estructura
- El Perolo vende una serie completa del primer quinto premio: 'Muy contentos
- Óscar Puente: «A López Miras solo le falta hacerme la ola cuando visito la Región»
- Las pruebas realizadas en el S-81 obligan a realizar ajustes técnicos en la carga de las baterías en Cartagena
- La nueva vida de un murciano tras lograr cancelar una deuda de 65.000 euros: 'Ahora sí tengo ganas de mirar hacia delante
- El año en que se resolvió el misterio del desaparecido Alberto de Casas Nuevas: su cuerpo no presentaba fracturas y siempre estuvo en el monte
- ¿Quién ‘soltó’ a Leonor en su primer vuelo en solitario sobre el cielo de la Región?
- Este es el tiempo que hará en la Región de Murcia para Nochebuena