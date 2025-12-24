Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Un incendio calcina una vivienda tipo contenedor en la carretera de Molina de Segura a Fortuna

Bomberos del Consorcio sofocan el fuego, que no causó heridos, tras alertar una columna de humo negro

Bomberos del Consorcio sofocan el incendio declarado en una vivienda situada en Los Valientes

Bomberos del Consorcio sofocan el incendio declarado en una vivienda situada en Los Valientes / CEIS

Joaquín Vallés

Varias llamadas al Centro de Coordinación de Emergencias 112 alertaron este martes, sobre las 12.37 horas, de la presencia de una intensa columna de humo negro en la carretera que une Molina de Segura y Fortuna. El aviso fue corroborado por un agente medioambiental de la zona y por efectivos de Protección Civil de Santomera.

Según los alertantes, el fuego se había declarado en una vivienda tipo contenedor situada frente a la urbanización de Los Valientes, en una zona próxima a arbolado y a otras viviendas, lo que generó preocupación por una posible propagación del incendio. De inmediato, el 112 movilizó a efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, así como a sanitarios del 061 de forma preventiva.

A su llegada al lugar, los bomberos confirmaron que el incendio afectaba únicamente a una vivienda y que no se habían producido daños personales. El fuego fue sofocado y, posteriormente, los efectivos procedieron a refrescar las dependencias afectadas para evitar posibles rebrotes.

