Sucesos
La Guardia Civil identifica al responsable de un incendio forestal en Lorca
El fuego, que se produjo en un paraje de Zarcilla de Ramos, calcinó más de dos hectáreas de monte bajo y arbustos
La Guardia Civil de la Región de Murcia, en el marco del Plan de Prevención y Actuación en Incendios Forestales, ha desarrollado una investigación que ha permitido esclarecer un incendio forestal ocurrido el pasado mes de noviembre en un paraje de la diputación lorquina de Zarcilla de Ramos. Las actuaciones han culminado con la identificación, localización e investigación del presunto autor de los hechos, al que se le han instruido diligencias como supuesto responsable de un delito de incendio forestal por negligencia.
La investigación fue iniciada por efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) tras declararse el incendio en el paraje conocido como Casa Quemada, dentro del término municipal de Lorca. Según ha informado la Guardia Civil, el fuego afectó a una superficie superior a las dos hectáreas, concretamente 20.700 metros cuadrados de terreno con vegetación de monte bajo y arbustos, además de dañar dos pinos mediterráneos de grandes dimensiones.
El incendio se originó durante una quema agrícola autorizada que incumplió las normas de seguridad
Los primeros trabajos se centraron en una inspección técnico-ocular exhaustiva en la zona afectada. Los especialistas del SEPRONA localizaron diversos indicios que permitieron determinar que el origen del incendio se encontraba en una quema de residuos agrícolas, en concreto de almendros arrancados. La investigación concluyó que la acción del viento durante la quema provocó que restos incandescentes fueran desplazados hasta una zona de monte situada a unos 17 metros, lo que favoreció la propagación del fuego por el terreno forestal.
Los guardias civiles identificaron al responsable de la quema, que contaba con autorización administrativa, pero que incumplió las condiciones establecidas al realizarla con viento, superando la velocidad máxima permitida de 5 kilómetros por hora. Una vez recabados todos los indicios, la Guardia Civil procedió a investigar a esta persona y a instruir las correspondientes diligencias por un presunto delito de incendio forestal por negligencia.
