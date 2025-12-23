La Guardia Civil investiga en Murcia a un sujeto, aficionado a la colombicultura, como presunto autor de un delito contra los animales, por abandono animal, informa el cuerpo en una nota. El individuo reconoció ante la Guardia Civil que había dejado a las palomas enfermas abandonadas a su suerte, sin agua ni comida, porque no tenía tiempo para cuidarlas. Todas murieron en el interior de un camión frigorífico.

Las actuaciones se iniciaron hace unas semanas, cuando los especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Benemérita patrullaban en las inmediaciones del río Segura, a la altura de la pedanía murciana de Rincón de Seca "y comprobaron que en una parcela de terreno rústico habían instalado una caja cerrada de un camión frigorífico utilizada como almacén, con la puerta semiabierta". Fueron a mirar.

Investigado por abandonar en Murcia a una decena de palomos deportivos enfermos: murieron todos en un camión frigorífico. / Guardia Civil

Fue entonces cuando "en su interior se pudo constatar la presencia de una paloma deportiva posada sobre el techo de la caja del camión frigorífico, que por su aspecto exterior podría encontrarse enferma", epxlica el Instituto Armado en una nota.

Aves en descomposición

"Los integrantes de la patrulla realizaron una inspección ocular desde el exterior de la caja del camión frigorífico y comprobaron la existencia de unas jaulas para el alojamiento de los palomos deportivos, en las que se halló una decena de palomos deportivos muertos, en avanzado estado de descomposición".

Los agentes avisaron a Zoonosis, que retiraron los cadáveres, y se centraron en las anillas federativas que portaban las aves. Así dieron con el dueño, al cual identificaron, localizaron y procedieron a investigar, aunque no arrestaron.

Penas de cárcel

Recuerda la Benemérita que "el delito contra los animales se encuentra recogido en el art. 340 bis del Código Penal, que conlleva penas de prisión entre 3 a 18 meses o multa de 6 a 12 meses, e inhabilitación especial de 1 a 3 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con animales y para la tenencia de animales".

"El propietario de las aves informó a la Guardia Civil que había dejado las aves abandonadas a su suerte, al encontrarse las mismas enfermas y no tener tiempo material para realizar los cuidados necesarios para su sanación", apuntan desde el cuerpo.

El Instituto Armado precisa que "la Región de Murcia cuenta con su propia Ley de Colombicultura 3/2011, de 25 de marzo, que regula la práctica deportiva de la colombicultura (palomos deportivos) y colombofilia (palomos mensajeros), teniendo como objetivo reconocer, proteger y fomentar la práctica de estas modalidades deportivas, por su tradicional implantación en Murcia, contando a día de hoy con más de 3.600 aficionados con licencia federativa para la tenencia y vuelo de palomos deportivos, siendo obligación de los aficionados cumplir una serie de normas de carácter sanitarios de las instalaciones, así como los cuidados hacia las aves, además de prestarles todos servicios necesarios en el caso de caer enfermas, y dotarlas de comida y agua suficientes para cubrir todas sus necesidades".