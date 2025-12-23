Identifican a la mujer hallada muerta en Málaga: tenía 27 años y antecedentes en violencia de género

El cadáver de la mujer hallado este pasado domingo con heridas de arma blanca en un descampado de la zona norte de Málaga ha sido identificado como el de una española de 27 años.

Según fuentes cercanas al caso, la fallecida, nacida en Ucrania, tenía referencias hasta octubre en el sistema Viogén, el programa de protección de víctimas de violencia de género, aunque la investigación de la Policía Nacional debe determinar la autoría de la agresión.

Cuerpo localizado el domingo

El cuerpo de la mujer fue localizado la madrugada de este pasado 21 de diciembre. Un aviso a Emergencias 112 alertó a las 6:30 horas de este domingo de la presencia de una joven inconsciente en la vía pública en un descampado localizado tras la Comisaría de Policía del distrito norte, en La Palmilla.

El centro coordinador activó a la Policía Local, a la Policía Nacional y a los servicios sanitarios del 061, cuyos efectivos sólo pudieron confirmar el fallecimiento.

Activado el protocolo judicial, el cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal (IML) para que los forenses determinen las causas y la data de la muerte. El Grupo de Homicidios de la Comisaria Provincial se ha hecho cargo de la investigación.