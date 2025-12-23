Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería de Navidad en MurciaPremios Lotería en MurciaComprobar Lotería de Navidad 2025Altercados Real Murcia - EuropaMinistra de Educación en Murcia
instagramlinkedin

Sucesos

Herido grave un motorista tras quedar atrapado en su propia moto a la altura de Cieza

No hubo implicación de otros vehículos

Ambulancia del 112 (FOTO DE ARCHIVO).

Ambulancia del 112 (FOTO DE ARCHIVO). / L. O.

Javier Ayala

Javier Ayala

Un hombre de 33 años ha quedado herido grave tras quedar atrapado en su propia motocicleta en la N-301A a la altura de Cieza, dirección Molina de Segura.

A las 20:09 h, el Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia recibió una llamada alertando del accidente, informando que el motorista había quedado inconsciente y atrapado bajo la motocicleta. Según los testigos, no hubo implicación de otros vehículos. Al lugar acudieron bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, Guardia Civil y una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

Noticias relacionadas y más

Los sanitarios de 061 informaron que, tras atender y estabilizar al herido, un hombre de 33 años, lo trasladaron en estado grave al Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents