Sucesos
Herido grave un motorista tras quedar atrapado en su propia moto a la altura de Cieza
No hubo implicación de otros vehículos
Un hombre de 33 años ha quedado herido grave tras quedar atrapado en su propia motocicleta en la N-301A a la altura de Cieza, dirección Molina de Segura.
A las 20:09 h, el Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia recibió una llamada alertando del accidente, informando que el motorista había quedado inconsciente y atrapado bajo la motocicleta. Según los testigos, no hubo implicación de otros vehículos. Al lugar acudieron bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, Guardia Civil y una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.
Los sanitarios de 061 informaron que, tras atender y estabilizar al herido, un hombre de 33 años, lo trasladaron en estado grave al Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca.
