El club Europa afirma que fueron los hinchas del Murcia los que atacaron con palos: "Nuestros seguidores se protegieron"

A vueltas con lo sucedido antes del último encuentro del Real Murcia. Medio centenar de hinchas del Europa, un equipo de un barrio de Barcelona, fueron identificados por la Policía y no pudieron acceder al estadio antes del último partido de Liga, celebrado este domingo en el estado Enrique Roca , como publicó este periódico. Uno de los 'hooligans' catalanes fue detenido por atentado contra agentes de la autoridad tras arremeter contra policías presentes en el lugar.

Desde el club catalán emitieron un comunicado para dar su versión de lo sucedido. Apuntan que "nuestra afición nunca ha tenido problemas en sus desplazamientos, históricamente ha mantenido un comportamiento ejemplar en todos los estadios".

"Varias personas resultaron heridas, un aficionado con un dedo roto, y otro fue detenido"

Lo que pasó, según el Europa, es que sus hinchas "se desplazaban hacia el campo en tranvía con otros aficionados del Real Murcia y convivían de forma pacífica y amistosa", cuando "varias personas, que iban encapuchadas y con vestimenta del Murcia, les agredieron y atacaron con palos".

"Nuestros seguidores se protegieron como pudieron dentro del tranvía y, al descender, denuncian que se produjo una actuación policial desproporcionada e indiscriminada contra los aficionados europeístas. A raíz de ese incidente, varias personas resultaron heridas, un aficionado con un dedo roto, y otro fue detenido", prosigue la nota.

Fuentes policiales explicaron a este diario su llegada a la Nueva Condomina, agentes de la Policía Nacional procedieron a 'embolsar' a estos individuos hasta el autobús que los llevaría de nuevo a tierras catalanas. La estrategia policial consiste en ir cercando a los sujetos hasta cerrar el círculo con efectivos policiales para que no puedan salir de la 'bolsa' e identificar a quienes se esconden en la turba para cometer actos violentos. El buen hacer de la Policía impidió que se desatase una batalla campal. Los metieron en el autobús y los sacaron de ahí.

El club subraya que "se impidió a nuestros aficionados y aficionadas el acceso al campo, se les mantuvo a la intemperie y se les atribuyeron falsas acusaciones". "Dejamos claro que estamos junto a nuestra afición y le acompañaremos en todo lo que sea necesario", remarcan, para pedir "respeto por la afición de Europa".