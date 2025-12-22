Medio centenar de hinchas violentos del Europa hacen destrozos en el tranvía y atacan a aficionados del Murcia antes del partido de Liga

Medio centenar de hinchas del Europa, un equipo de un barrio de Barcelona, hicieron destrozos en el tranvía y atacaron a los del Real Murcia antes del último partido de Liga, celebrado este domingo en el estado Enrique Roca, confirman fuentes policiales.

Los primeros incidentes protagonizados por los violentos se desarrollaron a la altura de la Plaza de los Cubos, en el interior del transporte público que los llevaba al estadio. Testigos aseguraron que los hinchas catalanes portaban botellas y palos, y que se mostraron muy agresivos. Los 'hooligans' protagonizaron un espectáculo lamentable y arremetieron contra elementos del tranvía. De hecho, la Policía está esperando que los técnicos tasen los daños hechos en el vagón.

A su llegada a la Nueva Condomina, agentes de la Policía Nacional procedieron a 'embolsar' a estos individuos hasta el autobús que los llevaría de nuevo a tierras catalanas. La estrategia policial consiste en ir cercando a los sujetos hasta cerrar el círculo con efectivos policiales para que no puedan salir de la 'bolsa' e identificar a quienes se esconden en la turba para cometer actos violentos.

Los hinchas en cuestión fueron identificados y propuestos para sanción por infracción a la ley que prohíbe, por ejemplo, estrictamente portar bengalas, petardos y otros artefactos inflamables en eventos deportivos (ellos las llevaban), así como actitudes violentas.

El buen hacer de la Policía impidió que se desatase una batalla campal. Efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) estaban ya preparados, por si llegaban violentos de este calibre. Los sujetos (la mayoría de ellos, varones, aunque también había alguna mujer) no llegaron a entrar en el estadio a presenciar un partido que ganó el Murcia (3-1).

Por otro lado, fuentes cercanas al caso apuntaron que uno de los sujetos fue detenido por atentado contra agentes de la autoridad tras arremeter contra policías presentes en el lugar.

También había agentes desplegados en el Palacio de los Deportes de Murcia, donde el UCAM disputaba un encuentro con el Valencia Basket, un rival directo. Cuando finalizó el partido de baloncesto, estos policías se movilizaron al Enrique Roca, para dar apoyo a sus compañeros, explican las mismas fuentes.