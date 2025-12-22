Desmantelan un garito de drogas en el barrio del Carmen de Murcia y arrestan a seis personas.

La Policía Nacional "ha llevado a cabo dos actuaciones consecutivas en apenas nueve días en un inmueble situado en el Barrio del Carmen de la ciudad de Murcia relacionadas con el tráfico y consumo de sustancias estupefacientes procediendo a la detención de seis personas como responsables de un delito de tráfico de drogas", informa el cuerpo en una nota.

Agentes que realizaban labores de prevención y seguridad ciudadana detectaron actividad sospechosa en un edificio donde una vivienda podría estar siendo utilizada como fumadero y venta de sustancias estupefacientes.

Al acceder al interior del mismo, los policías localizaron un inmueble con la puerta completamente abierta. En su interior observaron a varias personas consumiendo sustancias estupefacientes, y a otras custodiando una mesa con dinero, dosis preparadas para su distribución, utensilios para el pesaje y envasado de la droga.

Los agentes comprobaron que la vivienda no er aun hogar: contaba con mobiliario mínimo, diáfano, sin enseres personales de ningún tipo propio de lugares utilizados para el consumo de droga.

El dispositivo policial permitió intervenir cocaína, heroína, balanzas de precisión, dinero en efectivo así como teléfonos móviles.

Por todo lo manifestado, los agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención de las seis personas responsables, imputándoles un delito de tráfico de drogas las cuales se encargarían de controlar el acceso, distribuir las dosis y gestionar el dinero recaudado.

Finalmente todos los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Murcia para la adopción de las medidas cautelares. Ya están todos libres con cargos.