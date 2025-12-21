En un descampado
Hallan el cadáver de una mujer con aparentes signos de violencia en Málaga
El cadáver, aún sin identificar, está pendiente de la correspondiente autopsia
EFE
Málaga
La Policía Nacional ha abierto una investigación tras el hallazgo este domingo del cuerpo sin vida de una mujer con aparentes signos de violencia en un descampado de la zona norte de la capital malagueña.
El cadáver, aún sin identificar, está pendiente de la correspondiente autopsia, y se ha activado el protocolo judicial, han informado a EFE fuentes policiales.
- Cuatro encapuchados asaltan a punta de pistola un restaurante de Molina de Segura
- El Ayuntamiento de Lorca inicia la expropiación de los terrenos para el nuevo instituto de La Hoya
- Muere al caerse a un pozo minero sin protección mientras buscaba minerales en Llano del Beal
- Educación aprueba el nuevo modelo de examen de las oposiciones de 2026 con los sindicatos en contra
- Los pasteleros de Cartagena, en pie de guerra: 'los roscones son murcianos
- El cirujano detenido por violar a una paciente sedada en Murcia pensaba marcharse a Estados Unidos
- Preacuerdo histórico en el transporte de Murcia: subida del 14% para 30.000 trabajadores
- La Policía dispara a un hombre que se abalanzó contra seis agentes armado con unas tijeras en Murcia