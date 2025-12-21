En Molins de Rei
Hallado muerto un hombre con heridas de arma blanca en Barcelona
La División de Investigación Criminal (DIC) de la demarcación de los Mossos de la Región Metropolitana Sur ha asumido la investigación de este caso, que se encuentra bajo secreto judicial
EFE
Un hombre de 42 años ha sido hallado muerto la madrugada de este domingo en la calle Foment de la localidad de Molins de Rei (Barcelona), con heridas ocasionadas por arma blanca, han informado a EFE fuentes próximas a la investigación del caso.
Los Mossos han sido alertados sobre las 4:00 horas de que en la citada calle había una persona en el suelo sin vida.
Un comunicado de la policía catalana señala que hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Mossos, la Guàrdia Urbana de Molins y del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), sanitarios que confirmaron que el hombre estaba muerto.
La División de Investigación Criminal (DIC) de la demarcación de los Mossos de la Región Metropolitana Sur ha asumido la investigación de este caso, que se encuentra bajo secreto judicial.
- El Ayuntamiento de Lorca inicia la expropiación de los terrenos para el nuevo instituto de La Hoya
- Muere al caerse a un pozo minero sin protección mientras buscaba minerales en Llano del Beal
- Educación aprueba el nuevo modelo de examen de las oposiciones de 2026 con los sindicatos en contra
- El cirujano detenido por violar a una paciente sedada en Murcia pensaba marcharse a Estados Unidos
- Cuatro encapuchados asaltan a punta de pistola un restaurante de Molina de Segura
- Preacuerdo histórico en el transporte de Murcia: subida del 14% para 30.000 trabajadores
- La Policía dispara a un hombre que se abalanzó contra seis agentes armado con unas tijeras en Murcia
- Inyección de 700.000 euros para renovar el anillo perimetral del campus de Espinardo