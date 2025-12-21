Cuatro encapuchados asaltan a punta de pistola un restaurante de Molina de Segura

Cuatro individuos asaltaron este sábado por la tarde a punta de pistola un restaurante de Molina de Segura y huyeron sin herir a nadie, confirman fuentes policiales.

Según testigos, el local, Casa Herminio, estaba lleno de gente cuando los delincuentes entraron. Testigos pudieron captar cómo huyeron en un coche.

Los Cuerpos de Seguridad se han hecho cargo de la investigación y revisan cámaras de seguridad e imágenes captadas por testigos con sus móviles, para que les ayuden a identificar, localizar y detener a los atracadores.

No ha trascendido si llegaron a hacerse con algún botín o se fueron de vacío. Las pesquisas están recién iniciadas.