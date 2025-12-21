Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Apagan el incendio de un remolque de un tráiler en Puerto Lumbreras

Solo se produjeron daños materiales a causa del siniestro

Un bombero apaga el fuego del camión en Puerto Lumbreras.

Un bombero apaga el fuego del camión en Puerto Lumbreras. / L.O.

La Opinión

La Opinión

A las 05:53 horas de esta madrugada se recibían varias llamadas al Centro de Coordinación y Emergencias 1-1-2 Región de Murcia alertando de un aparatoso incendio declarado en el remolque de un camión frigorífico, el cual transportaba una carga de frutas y verduras.

El incidente ocurrió en la vía de servicio de la autovía A-91, concretamente a la altura de la salida del municipio de Puerto Lumbreras.

Al lugar de los hechos se desplazaron efectivos de bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia para sofocar las llamas, confirmando que el remolque ha ardido en su totalidad. Tras las labores de extinción, sobre las 8 de la mañana el fuego se dio por extinguido, permaneciendo en la zona un retén para continuar con los trabajos de retirada de materiales.

Como consecuencia del siniestro, solo se produjeron daños materiales, sin que se hayan lamentado daños personales.

