Sucesos
Roba una cadena del tirón en Murcia, huye, se le cae el móvil y lo descubren porque salía su foto en la pantalla
Le pegó un tirón para arrancarle la pieza de oro que llevaba en el cuello y echó a correr, pero en la escapatoria perdió el teléfono y eso lo delató
Un sujeto, cuya identidad y edad no han sido facilitadas, ha sido detenido por robar una cadena del tirón en Murcia, informan fuentes policiales.
Los hechos se produjeron este viernes por la noche, en el barrio del Carmen de la ciudad de Murcia, cuando un individuo se acercó a una joven, al que no conocía de nada, y le pegó un tirón para arrancarle la pieza de oro que llevaba en el cuello. Tras perpetrar el asalto, el hombre echó a correr.
No fue muy lejos. En su intento de huida, se le cayó el teléfono móvil, aparato que fue recogido por testigos.
Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Local de Murcia, en concreto del Grupo Especial de Seguridad Ciudadana (GESC) del cuerpo. Cuando los testigos entregaron el móvil a los agentes, descubrieron que en en el fondo de pantalla salía la cara de un hombre. Resulta que era la cara del sospechoso.
"La identificación vino sola", admiten desde la Policía. Al poco, los agentes dieron con él y consiguieron interceptarlo y capturarlo.
El detenido fue llevado a la Comisaría de Distrito del Carmen (la única que está abierta de noche) para ser puesto a disposición de la Policía Nacional, cuerpo competente para hacerse cargo de la investigación. En un máximo de 72 horas, será trasladado al Juzgado de Guardia de Murcia, donde responderá por un robo con violencia.
El arresto se produce cuando el municipio murciano aún está impactado por lo sucedido en noviembre en Puente Tocinos: la muerte de Carmelina, la vecina de 89 años que falleció en el Virgen de la Arrixaca al no lograr sobreponerse a las lesiones que le causaron sus asaltantes, a los cuales sigue buscando la Policía.
