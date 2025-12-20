Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere al caerse por un agujero mientras buscaba minerales en Llano del Beal

El hombre, que iba paseando con un acompañante, se precipitó por un hoyo de unos 300 metros

Terrenos de la Sierra Minera próximos al Llano del Beal.

Terrenos de la Sierra Minera próximos al Llano del Beal. / Felipe García Pagán

Ana Lucas

Ana Lucas

Un hombre, cuya identidad y edad no han trascendido, ha muerto al caerse por un agujero mientras buscaba minerales en una zona minera de El Beal, en la Sierra Minera.

Los hechos tuvieron lugar a primera hora de la tarde. El hombre, que iba paseando con un acompañante, se precipitó sin querer por un hoyo de unos 300 metros. Su acompañante dio la voz de alarma.

Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, así como efectivos de los Bomberos de Cartagena. Además, una unidad médica de emergencia (UME), para que los sanitarios certifiquen el deceso.

(Noticia en ampliación)

