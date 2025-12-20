Sucesos
Muere al caerse por un agujero mientras buscaba minerales en Llano del Beal
El hombre, que iba paseando con un acompañante, se precipitó por un hoyo de unos 300 metros
Un hombre, cuya identidad y edad no han trascendido, ha muerto al caerse por un agujero mientras buscaba minerales en una zona minera de El Beal, en la Sierra Minera.
Los hechos tuvieron lugar a primera hora de la tarde. El hombre, que iba paseando con un acompañante, se precipitó sin querer por un hoyo de unos 300 metros. Su acompañante dio la voz de alarma.
Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, así como efectivos de los Bomberos de Cartagena. Además, una unidad médica de emergencia (UME), para que los sanitarios certifiquen el deceso.
(Noticia en ampliación)
