Investigan si mató de una puñalada en el cuello a su compañero de piso en Lorca tras discutir por dinero

Nabil, el detenido por matar a su compañero de piso en Lorca, habría arremetido contra el finado por un asunto de dinero, informan fuentes cercanas al caso. Es lo que contaron las personas que vivían con víctima y presunto agresor en una casa okupada del casco urbano de la Ciudad del Sol.

Fueron los otros compañeros los que, al volver al domicilio, hallaron el cuerpo sin vida de la víctima y dieron la voz de alarma. Del crimen en sí no hay testigos directos, salvo el propio Nabil. El cual fue capturado horas después del crimen en la estación de autobuses de Murcia, cuando presumiblemente pensaba escapar, apuntan las mismas fuentes.

Problemas de adicción

En la vivienda donde ocurrió el crimen, en el barrio de Los Ángeles, malviven entre cinco y seis personas, todas extranjeras y con escasos recursos. La víctima, detallaron los demás, sufría problemas de adicción al alcohol y a otras sustancias, para lo que necesitaba constantemente dinero que iba pidiendo al resto de ocupantes.

Dos agentes de la Policía Nacional llevan al sospechoso del crimen, Nabil, al Juzgado de Guardia de Lorca este sábado. / Elisabeth Soto

Con Nabil, en concreto, tenía peleas de forma habitual precisamente por este motivo, comentaron los compañeros.

El hallazgo del cuerpo por parte de estas personas tuvo lugar el miércoles. Sobre las ocho menos veinte de la tarde, miembros de la Policía Nacional avisaron para que se desplazasen a la casa sanitarios, que solo pudieron certificar el deceso.

A dormir a Sangonera

Nabil pasa este sábado a disposición judicial en la Ciudad del Sol. Del Juzgado de Guardia pasará, previsiblemente, al penal de Sangonera, tanto por la gravedad del delito que se le imputa como por la realidad de que quedó acreditado el riesgo de fuga, puesto que ya trató de huir (y casi lo consigue) tras los hechos.

Lo frenó el buen hacer de la Policía Nacional: como el sujeto estaba plenamente identificado, se difundió entre los compañeros y se le localizó y capturó en la capital de la Región, donde, creen los invetsigadores, pensaba subirse a un autobús y marcharse lejos.

Además, el sospechoso se encuentra de forma irregular en España, un factor que se tiene en cuenta a la hora de decidir su entrada en prisión, comunicada y sin fianza, como presunto autor de un delito de homicidio.

Por otro lado, los restos mortales del finado fueron llevados al Instituto de Medicina Legal, para que la autopsia confirme la causa del óbito. Una primera inspección ocular reveló que presentaba al menos una lesión por arma blanca en el cuello.

El perpetrado supuestamente por Nabil es el último (de momento) crimen acontecido en la Región de Murcia en un año de récord en materia de asesinatos.