Sucesos
Dos heridos al derrumbarse la pared de una casa prefabricada en Molina de Segura
Ambos individuos fueron trasladados al Hospital General Universitario Morales Meseguer
EFE
Una mujer de 47 años y un hombre de 45 han resultado heridos esta mañana al derrumbarse la pared del módulo de una vivienda prefabricada en la calle Pavos Reales, en la pedanía de Los Valientes, en Molina de Segura.
Según han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias, a las 10:23 horas se ha recibido una llamada solicitando ayuda para dos personas que habían resultado heridas tras el derrumbe de una pared en la pedanía molinense de Los Valientes.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Nacional, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, así como dos ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, una de ellas medicalizada.
El personal sanitario ha atendido a los dos heridos en el lugar del siniestro, tras lo que han sido trasladados al Hospital General Universitario Morales Meseguer con diversas contusiones.
