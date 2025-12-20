Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alumnos de FPCirujano detenido en MurciaPolicía dispara a un hombreComprobar Lotería de Navidad 2025Antxon Jaso Real Murcia
instagramlinkedin

Sucesos

Un herido por quemaduras y cinco más por inhalar humo en el incendio de una casa en Águilas

Varios vecinos alertan de madrugada de que había varias personas refugiadas en la terraza para huir de las llamas

La vivienda incendiada durante la madrugada.

La vivienda incendiada durante la madrugada. / L.O.

EFE

Personal sanitario ha atendido a seis personas afectadas por el humo de un incendio en un chalé de Águilas durante la madrugada de este sábado y una de ellas, con quemaduras, ha sido trasladada al hospital de Lorca, informa el 112.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió varias llamadas poco antes de las tres de la madrugada alertando de un incendio en una vivienda situada en la urbanización El Labradorcico.

Varias personas se habían refugiado en la terraza de la vivienda, un dúplex, al no poder salir debido al fuego.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, así como dos ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, una de ellas asistencial.

El personal sanitario atendió a seis personas afectadas: tres mujeres de 30, 40 y 70 años, y tres varones de 42, 16 y 19 años, este último con quemaduras.

Los bomberos dieron por extinguido el incendio a las 04:44 horas

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents