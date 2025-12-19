La Policía dispara a un hombre que se abalanzó contra seis agentes armado con unas tijeras en Murcia

Un policía se vio obligado a disparar en una zona no vital a un hombre que atacó con unas tijeras a seis agentes en un parking de la ciudad de Murcia, indican fuentes policiales.

Ocurrió el miércoles, en el subterráneo de Verónicas. Fue el vigilante del parking el que llamó a la Policía porque había un indigente durmiendo en el interior del recinto y mucha suciedad a su alrededor.

Al lugar se movilizaron primero agentes de la Policía Local de Murcia. Al ver que el hombre estaba bastante alterado, pidieron colaboración de más unidades. Se desplazaron entonces más municipales primero y agentes de la Policía Nacional después. En total, seis efectivos.

Ante la presencia policial, el varón, que era muy corpulento y se encontraba muy alterado, comenzó a proferir amenazas de muerte, a voz en grito. En un momento dado, agarró unas tijeras de grandes dimensiones y arremetió contra los agentes.

La Brigada de Información valoró el asunto y descartó que se tratase de un ataque yihadista

Los policías le instaron a que dejase las tijeras en el suelo, pero lo que hizo fue correr hacia ellos, esgrimiendo el arma blanca. Fue encontes cuando uno de los policías nacionales, para defenderse él y defender a sus compañeros, hizo uso del arma reglamentaria y disparó al atacante en una de las extremidades inferiores. Tras ello, el varón fue reducido y esposado.

El sospechoso, que fue trasladado al Reina Sofía (el hospital más cercano) para ser atendido de la herida de bala y sometido a un examen médico más a fondo, sería una persona en situación de calle habitual de las zonas del Carmen y el Malecón que podría padecer problemas mentales.

Al ser el hombre de origen marroquí, algunos de los presentes refirieron que estaba profiriendo en su lengua amenazas que podrían ser consignas de carácter islamista. De ahí que el caso se comunicase a la Brigada de Información del cuerpo. Fuentes cercanas al caso indicaron que la citada Brigada de Información valoró el asunto y descartó que se tratase de un ataque yihadista. Las mismas fuentes subrayaron que el episodio es una agresión contra miembros de los Cuerpos de Seguridad, no un atentado.

Respaldo de los sindicatos

A preguntas de este diario tras conocer lo sucedido, desde los colectivos policiales Sindicato Unificado de Policía (SUP) y Jupol en la Región aplaudieron la actuación del compañero, que alcanzó al varón en una pierna para neutralizarlo, porque así impidió que hiriese fatalmente a los efectivos movilizados al subterráneo de Verónicas.

Consideraron que lo que se merece el policía es una medalla y destacan que, en el subterráneo, los seis agentes se vieron "acorralados", con la única defensa de sus armas reglamentarias.

Coinciden los sindicatos en que los policías se ven envueltos, una vez más, en una situación violenta que es "el día a día en la calle" y remarcan que "el compañero actuó de manera ejemplar, de acuerdo a los principios de proporcionalidad y congruencia".