Detenidas 14 personas en Santomera en una operación contra el empadronamiento irregular

La Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local de Santomera han desarrollado un operativo conjunto en este municipio para detectar posibles fraudes relacionados con el empadronamiento irregular de ciudadanos extranjeros. La actuación se ha saldado con la detención de 14 personas por no tener regularizada su situación administrativa en España y con la detección de 51 infracciones administrativas a la Ley de Extranjería.

El dispositivo, autorizado por la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia, se puso en marcha a raíz de una iniciativa del Ayuntamiento de Santomera, tras detectarse indicios de inscripciones irregulares en el padrón municipal. Según las investigaciones, algunos empadronamientos se habrían formalizado utilizando viviendas que no reunían las condiciones mínimas de habitabilidad.

El operativo inspeccionó siete viviendas con graves deficiencias de salubridad y seguridad

En el operativo participaron más de una treintena de agentes de los distintos cuerpos policiales, que inspeccionaron varios inmuebles utilizados como domicilio en los registros municipales. Los técnicos del Ayuntamiento localizaron un total de siete viviendas que presentaban deficiencias en materia de salubridad, seguridad y habitabilidad.

La actuación concluyó con la detención de las 14 personas en situación irregular y con la apertura de expedientes por 51 infracciones administrativas vinculadas a la normativa de Extranjería.