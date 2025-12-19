Sucesos
Detenidas 14 personas en Santomera en una operación contra el empadronamiento irregular
La investigación se inició tras detectarse empadronamientos en inmuebles no aptos para vivir
La Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local de Santomera han desarrollado un operativo conjunto en este municipio para detectar posibles fraudes relacionados con el empadronamiento irregular de ciudadanos extranjeros. La actuación se ha saldado con la detención de 14 personas por no tener regularizada su situación administrativa en España y con la detección de 51 infracciones administrativas a la Ley de Extranjería.
El dispositivo, autorizado por la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia, se puso en marcha a raíz de una iniciativa del Ayuntamiento de Santomera, tras detectarse indicios de inscripciones irregulares en el padrón municipal. Según las investigaciones, algunos empadronamientos se habrían formalizado utilizando viviendas que no reunían las condiciones mínimas de habitabilidad.
El operativo inspeccionó siete viviendas con graves deficiencias de salubridad y seguridad
En el operativo participaron más de una treintena de agentes de los distintos cuerpos policiales, que inspeccionaron varios inmuebles utilizados como domicilio en los registros municipales. Los técnicos del Ayuntamiento localizaron un total de siete viviendas que presentaban deficiencias en materia de salubridad, seguridad y habitabilidad.
La actuación concluyó con la detención de las 14 personas en situación irregular y con la apertura de expedientes por 51 infracciones administrativas vinculadas a la normativa de Extranjería.
- El Jardín de los Sabores abre este jueves en Murcia para animar el tardeo con 'foodtrucks', conciertos y sesiones Dj
- Tres nuevas denuncias contra el cirujano detenido por violar a una paciente sedada en Murcia
- Un conductor drogado atropella y manda a la UCI a un hombre que iba en patinete por la Ronda Sur de Murcia
- Dimite un vocal del PSOE de un pueblo de Murcia tras compartir un vídeo machista: 'Qué bárbaro, qué rico
- En directo: Real Murcia-Real Betis
- Detenido un psicólogo de Murcia por agredir sexualmente a una paciente
- Apalean salvajemente a un vecino para robarle en su casa de San Pedro del Pinatar
- El cirujano detenido por violar a una paciente, en la enfermería y con un preso sombra 'para protegerlo de sí mismo