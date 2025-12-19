Sucesos
Un coche en llamas tras un accidente deja dos heridos en el centro de Cartagena
El siniestro ocurrió de madrugada en el paseo de Alfonso XII y obligó a intervenir a bomberos y sanitarios
Dos jóvenes de 23 y 26 años han resultado heridos en un accidente de tráfico ocurrido de madrugada en el centro de Cartagena.
El Centro de Coordinación de Emergencias 112 recibió varias llamadas alertando del suceso a las 4.25 horas, en las que se informaba de un accidente ocurrido en el paseo de Alfonso XII, en el que se había visto implicado un único turismo que se encontraba ardiendo.
Los ocupantes del vehículo, de 23 y 26 años, fueron trasladados al hospital Santa Lucía
Hasta el lugar se desplazaron patrullas de la Policía Portuaria y de la Policía Local, que solicitaron asistencia sanitaria para los ocupantes del vehículo, así como bomberos del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil del Ayuntamiento de Cartagena, que sofocaron el fuego. También acudió una Unidad Móvil de Emergencias (UME) con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.
Tras ser estabilizados en el lugar del accidente, los heridos fueron trasladados al hospital Santa Lucía de Cartagena en una ambulancia no asistencial.
- El Jardín de los Sabores abre este jueves en Murcia para animar el tardeo con 'foodtrucks', conciertos y sesiones Dj
- Tres nuevas denuncias contra el cirujano detenido por violar a una paciente sedada en Murcia
- Un conductor drogado atropella y manda a la UCI a un hombre que iba en patinete por la Ronda Sur de Murcia
- Dimite un vocal del PSOE de un pueblo de Murcia tras compartir un vídeo machista: 'Qué bárbaro, qué rico
- En directo: Real Murcia-Real Betis
- Apalean salvajemente a un vecino para robarle en su casa de San Pedro del Pinatar
- El cirujano detenido por violar a una paciente, en la enfermería y con un preso sombra 'para protegerlo de sí mismo
- El Colegio de Médicos reclama un nuevo hospital de referencia que sustituya a la Arrixaca