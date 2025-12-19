Un coche en llamas tras un accidente deja dos heridos en el centro de Cartagena

Dos jóvenes de 23 y 26 años han resultado heridos en un accidente de tráfico ocurrido de madrugada en el centro de Cartagena.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 recibió varias llamadas alertando del suceso a las 4.25 horas, en las que se informaba de un accidente ocurrido en el paseo de Alfonso XII, en el que se había visto implicado un único turismo que se encontraba ardiendo.

Los ocupantes del vehículo, de 23 y 26 años, fueron trasladados al hospital Santa Lucía

Hasta el lugar se desplazaron patrullas de la Policía Portuaria y de la Policía Local, que solicitaron asistencia sanitaria para los ocupantes del vehículo, así como bomberos del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil del Ayuntamiento de Cartagena, que sofocaron el fuego. También acudió una Unidad Móvil de Emergencias (UME) con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

Tras ser estabilizados en el lugar del accidente, los heridos fueron trasladados al hospital Santa Lucía de Cartagena en una ambulancia no asistencial.