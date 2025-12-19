Sucesos
Dos accidentes provocan complicaciones de tráfico en la A-7 y la MU-33
Los incidentes se han producido en el entorno de Alcantarilla y a la altura de Aljucer en sentido Cartagena
Dos accidentes de tráfico están provocando dificultades en la circulación este miércoles en distintos puntos de la red viaria de la Región de Murcia, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).
El primero de los incidentes se ha registrado hace aproximadamente una hora en la A-7, a la entrada a Murcia, en el entorno de Alcantarilla, a la altura del punto kilométrico 574, donde se están produciendo retenciones.
Más recientemente, a las 8:35 horas, Tráfico ha alertado de un segundo accidente en la MU-33, a la altura de Aljucer, en sentido Cartagena, concretamente en el punto kilométrico 5, que también está generando problemas para los conductores.
Desde la DGT se recomienda extremar la precaución, respetar la señalización y, en la medida de lo posible, evitar estas vías hasta que se normalice la circulación.
