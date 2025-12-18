Investigación abierta
Un hombre resulta herido tras sufrir un apuñalamiento en una estación de Barcelona
Redacción
Barcelona
Un hombre resultó herido tras ser apuñalado este miércoles a última hora de la tarde en la estación de Rodalies de La Sagrera-Meridiana de Barcelona.
Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 20:00 horas y, según ha adelantado el digital 'El Caso', la agresión se produjo en el interior de un tren.
El autor de la agresión huyó del lugar y, hasta el momento, no se han producido detenciones. Los Mossos d’Esquadra han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso y determinar la autoría de los hechos, han confirmado fuentes policiales a la agencia ACN.
- Las ayudas para gafas y lentillas se pueden solicitar desde hoy en más de 400 ópticas murcianas
- Carlos Alcaraz rompe con Juan Carlos Ferrero
- Los 14 detenidos en la redada en La Paz en Murcia escondían más de 4.000 plantas de marihuana y 14.000 euros en metálico
- Otra jornada de lluvias este miércoles en la Región
- Trabajo a contrarreloj para recuperar el tramo de Miguel Indurain tras el hundimiento de tierra
- Apalean salvajemente a un vecino para robarle en su casa de San Pedro del Pinatar
- El cirujano detenido por violar a una paciente, en la enfermería y con un preso sombra 'para protegerlo de sí mismo
- Así será el examen de la oposición de Educación en Murcia: dos opciones en la práctica y temario cerrado