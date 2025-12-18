Un conductor drogado atropella y manda a la UCI a un hombre que iba en patinete por la Ronda Sur de Murcia

Un hombre de 37 años que circulaba en patinete resultó herido muy grave tras ser arrollado por un conductor ebrio y drogado de madrugada cuando circulaba por la Ronda Sur de Murcia. Según indicaron fuentes policiales, "tras las pruebas realizadas, dio positivo en drogas, en concreto en cocaína y cannabis". También había tomado alcohol: dio una tasa de 0,09, que no es ni delito ni multa, confirman fuentes del cuerpo.

Los hechos tenían lugar una media hora después de media noche, en el cruce de la Ronda Sur con la avenida de acceso a Patiño, cuando un automóvil atropelló a un varón que circulaba en un vehículo de movilidad personal. El patinete quedó debajo del turismo; su ocupante, tirado en el asfalto, malherido.

Al lugar se movilizaron patrullas de la Policía Local y una ambulancia del 061, cuyos sanitarios, tras estabilizar al herido, lo trasladaron al Virgen de la Arrixaca.

Según apuntaron fuentes sanitarias, el afectado fue llevado a la Unidad de Cuidados Intensivos.

De la investigación del asunto se hizo cargo el grupo de Atestados de la Policía Local de Murcia. El sospechoso, que tiene 24 años, viajaba solo en el vehículo, el cual quedó destrozado, con cuantiosos daños en el capó, tras el impacto: la luna delantera quedó fracturada.

Al haber un herido de gravedad, el protocolo manda que se abra una investigación y se dé parte al juzgado, como así ha procedido a hacer la Policía. El sujeto, de momento, no está detenido.