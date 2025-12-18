Sucesos
Un conductor drogado atropella y manda a la UCI a un hombre que iba en patinete por la Ronda Sur de Murcia
El afectado fue llevado de urgencia al Virgen de la Arrixaca tras ser atropellado por un individuo de 24 años que había tomado coca y cannabis
Un hombre de 37 años que circulaba en patinete resultó herido muy grave tras ser arrollado por un conductor ebrio y drogado de madrugada cuando circulaba por la Ronda Sur de Murcia. Según indicaron fuentes policiales, "tras las pruebas realizadas, dio positivo en drogas, en concreto en cocaína y cannabis". También había tomado alcohol: dio una tasa de 0,09, que no es ni delito ni multa, confirman fuentes del cuerpo.
Los hechos tenían lugar una media hora después de media noche, en el cruce de la Ronda Sur con la avenida de acceso a Patiño, cuando un automóvil atropelló a un varón que circulaba en un vehículo de movilidad personal. El patinete quedó debajo del turismo; su ocupante, tirado en el asfalto, malherido.
Al lugar se movilizaron patrullas de la Policía Local y una ambulancia del 061, cuyos sanitarios, tras estabilizar al herido, lo trasladaron al Virgen de la Arrixaca.
Según apuntaron fuentes sanitarias, el afectado fue llevado a la Unidad de Cuidados Intensivos.
De la investigación del asunto se hizo cargo el grupo de Atestados de la Policía Local de Murcia. El sospechoso, que tiene 24 años, viajaba solo en el vehículo, el cual quedó destrozado, con cuantiosos daños en el capó, tras el impacto: la luna delantera quedó fracturada.
Al haber un herido de gravedad, el protocolo manda que se abra una investigación y se dé parte al juzgado, como así ha procedido a hacer la Policía. El sujeto, de momento, no está detenido.
- Las ayudas para gafas y lentillas se pueden solicitar desde hoy en más de 400 ópticas murcianas
- Carlos Alcaraz rompe con Juan Carlos Ferrero
- Los 14 detenidos en la redada en La Paz en Murcia escondían más de 4.000 plantas de marihuana y 14.000 euros en metálico
- Otra jornada de lluvias este miércoles en la Región
- Tres nuevas denuncias contra el cirujano detenido por violar a una paciente sedada en Murcia
- Trabajo a contrarreloj para recuperar el tramo de Miguel Indurain tras el hundimiento de tierra
- Apalean salvajemente a un vecino para robarle en su casa de San Pedro del Pinatar
- El cirujano detenido por violar a una paciente, en la enfermería y con un preso sombra 'para protegerlo de sí mismo