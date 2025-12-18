Sucesos
Herido muy grave en la UCI un conductor de un patinete tras colisionar con un turismo por la Ronda Sur de Murcia
El hombre ha sido ingresado en la UCI del hospital «Virgen de la Arrixaca»
Un hombre de 37 años ha resultado herido muy grave tras colisionar con un turismo la pasada madrugada cuando circulaba con un patinete por la Ronda Sur de Murcia.
El 1-1-2 recibía llamadas alertando del accidente a las 00:35 horas de la pasada madrugada, ocurrido en el cruce de la Ronda Sur con la avenida de acceso a Patiño. Al lugar se movilizaron patrullas de la Policía Local y una Unidad Móvil de Emergencias con sanitarios del 061 que, tras estabilizar al herido lo trasladaron al hospital «Virgen de la Arrixaca» para su ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos.
- Las ayudas para gafas y lentillas se pueden solicitar desde hoy en más de 400 ópticas murcianas
- Carlos Alcaraz rompe con Juan Carlos Ferrero
- Los 14 detenidos en la redada en La Paz en Murcia escondían más de 4.000 plantas de marihuana y 14.000 euros en metálico
- Otra jornada de lluvias este miércoles en la Región
- Trabajo a contrarreloj para recuperar el tramo de Miguel Indurain tras el hundimiento de tierra
- Apalean salvajemente a un vecino para robarle en su casa de San Pedro del Pinatar
- El cirujano detenido por violar a una paciente, en la enfermería y con un preso sombra 'para protegerlo de sí mismo
- Así será el examen de la oposición de Educación en Murcia: dos opciones en la práctica y temario cerrado