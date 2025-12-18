Herido muy grave en la UCI un conductor de un patinete tras colisionar con un turismo por la Ronda Sur de Murcia

Un hombre de 37 años ha resultado herido muy grave tras colisionar con un turismo la pasada madrugada cuando circulaba con un patinete por la Ronda Sur de Murcia.

El 1-1-2 recibía llamadas alertando del accidente a las 00:35 horas de la pasada madrugada, ocurrido en el cruce de la Ronda Sur con la avenida de acceso a Patiño. Al lugar se movilizaron patrullas de la Policía Local y una Unidad Móvil de Emergencias con sanitarios del 061 que, tras estabilizar al herido lo trasladaron al hospital «Virgen de la Arrixaca» para su ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos.