El crimen de la nonagenaria de Puente Tocinos se salda con una conformidad: el homicida admite desde prisión que degolló a la mujer

Francisco N. P., conocido como Paco, el procesado por matar a una nonagenaria en Puente Tocinos el Día de la Asunción, admitía este jueves por la mañana su delito y pactaba una pena de 11 años de cárcel: 10 por el crimen y uno más por daños, ya que provocó un incendio en la casa tras el homicidio.

El hombre no se personaba ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia por acabar con la vida de Teresa, la suegra de su hermana: comparecía desde el penal en el que está ingresado, por videoconferencia. Tampoco se llegaba a constituir jurado popular, como se hace en los casos en los que se juzgan homicidios y asesinatos.

La Fiscalía pedía quince años de cárcel para el sospechoso, 13 por el homicidio y dos por el delito de daños por incendio. Con el acuerdo, se queda en 11. En la sala únicamente se personaron el magistrado, la fiscal del caso y el abogado defensor de Paco, Valentín Fernández.

Intentó incendiar la casa

Se da la circunstancia de que el asunto entró a Emergencias como un incendio, por lo cual al domicilio se movilizaron en primer lugar efectivos de los Bomberos de Murcia. El conato quedó en un segundo plano cuando lo que encontraron fue a una mujer ensangrentada y con signos de violencia en la puerta de la vivienda: era la víctima mortal, Teresa, de 90 años de edad.

Efectivos sacan del domicilio el cuerpo de la víctima, el día del homicidio. / Israel Sánchez

El incendio en cuestión lo causó el propio sospechoso, con intención de pegar fuego al domicilio para, presumiblemente, borrar huellas de su crimen. En concreto, "encendió un pequeño hornillo en la cocina, quemó un rollo de cocina y lo puso en una caja de plástico, lo que provocó que la alarma que había en la casa se activase", destaca el Ministerio Público.

En ese momento -prosigue la fiscal-, la nonagenaria entró a la cocina y sorprendió a Paco en el interior. Él, tiene claro el Ministerio Público, "actuando bajo la influencia de sustancias estupefacientes, cogió un cuchillo de cocina y con intención de acabar con la vida de Teresa, o conociendo y aceptando que con ello le ocasionaría la muerte, se abalanzó sobre ella, asestándole una cuchillada a la altura del cuello, con un corte profundo en la garganta, provocando la muerte inmediata de la misma".

En el documento de conclusiones provisionales de la fiscal también se incluía la atenuante de drogadicción de Paco: en el momento de los hechos estaría bajo los efectos de alguna sustancia estupefaciente que le habría influido negativamente en su conducta.