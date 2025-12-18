Los acusados del doble crimen de Librilla piden declarar y volver a la nave a reconstruir los hechos

Los dos empresarios, tío y sobrino, que se encuentran en prisión provisional acusados de matar a dos amigos africanos y deshacerse de sus cuerpos en un depósito de aceite de una nave de Librilla han solicitado testificar voluntariamente y volver a la nave a reconstruir los hechos.

Los abogados Emilio Ibáñez y Evaristo Llanos asumieron la defensa de los sospechosos, Juan M. S. y Jesús P. M., que en su momento, en el Juzgado de Guardia, no declararon. Es ahora, meses después del hallazgo de los cuerpos, cuando quieren dar a la titular del Tribunal de Instancia y de Instrucción Nº 4 de Totana su versión de qué pasó esa noche de diciembre en la que, según los indicios con los que cuenta el Cuerpo, los dos amigos no salieron vivos de esa nave a la que acudieron por "negocios", dijeron a sus familias.

Los finados se llamaban Jean Mirabeau Ngoho y Siaka Coulibaly, y sus cuerpos fueron encontrados por el agente canino Dylan sepultados en aceite usado de coches y sosa cáustica en la nave de Librilla. En el procedimiento también fue detenida María Pilar P. P., la esposa de Jesús, investigada por un delito de encubrimiento y actualmente en libertad con cargos.

Un croquis y una pericial en 3D

Para la reconstrucción (que ha de ser grabada en vídeo), además de los dos sospechosos y sus defensores, al recinto se desplazará una comisión judicial formada por la jueza y el letrado de la Administración de Justicia, para que levante acta, así como por un representante de la Fiscalía y efectivos de la Policía Judicial de la Guardia Civil. Se hará un croquis de la nave.

Especialistas de la Guardia Civil desplegados en la nave de Librilla donde se pierde el rastro de los dos varones. / JUAN CARLOS CAVAL

Los letrados, además, reclaman que la Policía Judicial realice "una reconstrucción virtual en formato tridimensional, esto es, la elaboración de un informe pericial mediante la utilización de un software 3D acompañado de infografías y/o animación (avatares), con el fin de representar visualmente el escenario en el cual ocurrieron los hechos y que ofrezca fielmente la escena de lo sucedido, así como los resultados obtenidos al analizar las diversas hipótesis planteadas".

"Igualmente, se interesa que se proceda la prórroga del plazo de instrucción, habida cuenta que está próximo su término y quedan diligencias que practicar, como el informe final de la autopsia, así como declaraciones de testigos y las diligencias que se interesan en el presente escrito y las que se deriven de las mismas", apostillan los letrados.