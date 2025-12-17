El hombre asesinado en Lo Pagán se desangró en la calle: siguen buscando a los autores del crimen

El hombre asesinado en Lo Pagán, en San Pedro del Pinatar, el domingo por la mañana se desangró en la calle, informan fuentes policiales.

Se da la circunstancia de que vecinos alertaron de que se estaba produciendo una pelea multitudinaria en esa calle solo quince minutos antes del hallazgo del cadáver tirado en el asfalto.

No obstante, la Policía Local acudió a ese aviso y no encontró a nadie en el lugar. Apenas unos minutos después, apareció el cuerpo sin vida. En un charco de sangre.

La víctima, a quien aún no se ha identificado, estaba con los ojos abiertos, bocarriba sobre la carretera. Se movilizaron sanitarios en una ambulancia, que únicamente pudieron certificar el óbito.

Sigue en la morgue

Sus restos mortales permanecen en el Instituto de Medicina Legal de Murcia, en la cámara frigorífica del complejo, a la espera que alguien los reclame y se haga cargo de ellos.

Cabe recordar que solamente cuando la autoridad judicial da su permiso se puede hacer entrega de un cuerpo a sus allegados, si los hay, para que reciba sepultura o sea incinerado. En el caso de los cadáveres no reclamados o no identificados, el proceso es distinto.

Hay tres formas de identificar a una persona que llega muerta a la morgue: el ADN, las huellas dactilares y la dentadura. Los investigadores cuentan con varias bases de datos de ADN en las cuales se pueden cotejar los resultados.

Mientras, la investigación sigue su curso. Tal y como apuntó este diario, la Benemérita sospecha que la muerte del varón no fue un crimen premeditado y que se produjo en el marco de una riña callejera. Incluso de un atraco que acabó de forma letal.

La investigación está abierta y se espera poder identificar, localizar y detener en breve a los responsables. De momento, no se ha arrestado a nadie.