Desmantelan una red que robaba cable de cobre en Calasparra y Moratalla

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo delictivo asentado en Calasparra, integrado por seis personas, al que se atribuye la comisión de una decena de robos con fuerza en Calasparra y Moratalla, principalmente relacionados con la sustracción de cableado de cobre y material metálico.

La actuación se enmarca en el Plan contra el robo de cobre y ha sido desarrollada por agentes del Equipo ROCA, especializados en delitos contra el patrimonio en el ámbito rural, a través de las operaciones ‘Donate’, ‘Parajeluz’ y ‘Probidance’, iniciadas el pasado verano tras varias denuncias presentadas en la comarca del Noroeste.

Según ha informado la Benemérita, los robos se produjeron en instalaciones industriales, empresas, viviendas y casas rurales, donde los autores sustraían cableado eléctrico, tuberías de cobre, grifería, puertas y otros elementos metálicos. En uno de los casos, llegaron a forzar casetas de distribución eléctrica de un polígono industrial de Moratalla para extraer el cobre.

Tres operaciones

Las investigaciones se dividieron en tres líneas. La operación ‘Donate’ se centró en la sustracción de cableado en un polígono industrial; ‘Parajeluz’ abordó los robos cometidos en un transformador eléctrico y en el cableado soterrado de una antigua central hidroeléctrica, además de asaltos a casas rurales; mientras que ‘Probidance’ investigó el robo de material metálico y cableado eléctrico en una fábrica de transformación de fruta.

Los agentes realizaron inspecciones técnico-oculares en los lugares afectados y diversas pesquisas para determinar el destino del material sustraído, que era almacenado temporalmente, “pelado” para extraer el cobre limpio y posteriormente vendido en chatarrerías y centros de gestión de residuos de la comarca.

Las actuaciones contaron con la colaboración de la Policía Local de Calasparra, lo que permitió localizar un inmueble utilizado por el grupo como punto de acopio y quema del cableado para facilitar la extracción del metal.

La Guardia Civil constató que los integrantes del grupo adoptaban medidas de seguridad para evitar ser detectados, realizando estudios previos de los objetivos y analizando los sistemas de vigilancia y posibles vías de escape antes de ejecutar los robos.

La operación ha culminado con la detención o investigación de los seis implicados como presuntos autores de delitos de robo con fuerza. Los investigadores no descartan que el grupo desmantelado esté relacionado con más hechos delictivos cometidos en la zona.