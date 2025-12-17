El cirujano detenido por violar a una paciente, en la enfermería y con un preso sombra "para protegerlo de sí mismo"

El cirujano detenido por violar a una paciente sedada en Murcia, que se encuentra en prisión provisional en el penal de Sangonera, permanece en el módulo de enfermería, donde está acompañado en todo momento por un preso sombra "para protegerlo de sí mismo", indican fuentes penitenciarias.

Al llegar, el sospechoso fue trasladado al módulo de ingresos, para pasar sus primeras horas. Ya en la cárcel, fue atendido por un médico, que estableció que a este interno no era necesario meterlo en el programa de prevención de suicidios, algo que se hace con muchos recién llegados que sí presentan tendencias autolíticas.

Sin embargo, posteriormente se cambió de parecer. En especial, por el tipo de delito del cual se acusa a este individuo. De ingresos, pasó a enfermería.

Rodeado de sanitarios

En el módulo donde continúa, el doctor está rodeado de médicos y enfermeras, mientras que sus compañeros son internos muy enfermos (que no pueden vivir en módulos como los demás) y reclusos con problemas de salud mental.

El sujeto cambió su nombre de la cuenta de Instagram y procedió a borrar todos los vídeos que tenía en TikTok

Se trata de un área donde se halla más vigilado. En especial, por su compañero de celda. Es lo que prácticamente dicta el protocolo para los reclusos que ingresan: ponerles junto a un interno de confianza del penal, a fin de que el recién llegado no realice acción alguna que pueda ser lesiva para su integridad. Esto es, que no se suicide.

Hace vida normal, sale al patio cuando le corresponde y se relaciona con otros reclusos de enfermería en el comedor. También puede recibir comunicaciones del exterior, como el resto de sus compañeros.

Irá a otro módulo

Después de ser asistido por un facultativo, al doctor lo vieron el trabajador social y el educador. Todos los profesionales son los que han de decidir el módulo al cual enviarlo, cuando salga de enfermería, algo que, previsiblemente, acontezca en unos días.

Se prevé que su destino, mientras permanezca en el penal de Murcia, sea un área tranquila de la penitenciaría. Se trataría de una zona en la que los internos cuentan con talleres y actividades. En este módulo «tranquilo» residen maltratadores, sospechosos de homicidios y violaciones, internos que «no suelen dar problemas», explican fuentes penitenciarias.

Años operando en Murcia

El cirujano, según difunde él mismo, ha llevado a cabo intervenciones en diferentes hospitales privados, principalmente de la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid. Lleva años alquilando quirófanos para realizar estas operaciones.

Muy activo en Internet, donde podían contactarle los interesados en sus intervenciones, colgaba vídeos grabados en quirófano, donde explicaba en qué consisten sus operaciones. Tras la exclusiva de La Opinión sobre su arresto y encarcelamiento, el sujeto dio carpetazo a muchas de sus redes sociales: por ejemplo, cambio el nombre de su cuenta de Instagram. También procedió a borrar todos los vídeos que tenía en TikTok.

El hombre se definía en sus perfiles de Internet como «especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora y subespecialista en Cirugía Plástica Estética» y asegura que cuenta con tres lustros de experiencia a sus espaldas.

Apuntaba que se licenció en Medicina y Cirugía en una universidad emplazada en Barcelona y que obtuvo la especialidad en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, por oposición vía MIR, en un hospital ubicado en Santiago de Compostela.

El cirujano plástico afirma que es miembro de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (Secpre), de la Asociación Española de Cirugía Estética Plástica (Aecep) y de la International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS). Según sus credenciales, completó su formación en centros de prestigio, como uno emplazado en Río de Janeiro (Brasil), otro en Toronto (Canadá), un tercero en Taiwán y un hospital situado en la Ciudad de México.

Él dice ser inocente

Los hechos que se investigan tuvieron lugar el primer jueves del presente mes de diciembre, en un quirófano del hospital IMED Virgen de la Fuensanta, en la capital murciana, donde la víctima tenía programada una intervención de estética para operarse el pecho.

Cabe recordar que las enfermeras que denunciaron el caso contaron que ellas se percataron de que estaba pasando algo raro, por los movimientos del doctor, y por eso grabaron con un móvil y sin que el médico se percatase.

El vídeo obra en poder de la Justicia y fue la prueba más sólida a la hora de mandar a prisión al sospechoso, el cual niega ser autor del delito que se le imputa.