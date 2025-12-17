Apalean salvajemente a un vecino para robarle en su casa de San Pedro del Pinatar

La Guardia Civil busca a unos delincuentes que golpearon salvajemente a un vecino para robarle en su casa de San Pedro del Pinatar, informan fuentes cercanas al caso.

Los hechos tuvieron lugar sobre las tres de la mañana de este miércoles, en un domicilio de la calle Bergantín, zona donde hay chalés de lujo. De hecho, los investigadores sospechan que los asaltantes escogieron esa propiedad por eso.

Cuando los amigos de lo ajeno entraron, los dueños (una pareja sin hijos) estaban dentro, durmiendo. Los sujetos revolvieron toda la casa la emprendieron a golpes con el varón; mientras lo hacían, la mujer pudo salir al exterior y comenzó a gritar para pedir ayuda.

Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Local, así como una ambulancia, que trasladó al hombre a Los Arcos. Presentaba una brecha en la cabeza y numerosos golpes.

Las víctimas, de mediana edad, afirmaron que se quedaron en shock. Aseguraron que no pueden ni precisar cuántos intrusos entraron en su propiedad. No ha trascendido si los asaltantes llegaron a hacer con un botín.

Con las pesquisas recién iniciadas, el Instituto Armado (cuerpo competente para asumir la investigación) sospecha que los individuos sabían que en esa vivienda podrían hallar objetos de valor.

Los investigadores procederán tanto a tomar declaración a los afectados como a revisar las cámaras de seguridad de la zona, a fin de determinar si captaron algo que ayude a identificar a los ladrones. De momento, no se ha detenido a nadie.

También en San Pedro, la Guardia Civil y la Policía Local buscan a las personas que mataron a un hombre de mediana edadcuyo cadáver era encontrado el pasado domingo por la mañana con signos de violencia en la vía pública en Lo Pagán, en concreto con lesiones por arma blanca.