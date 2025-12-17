Un amplio dispositivo policial desaloja en Badalona a unos 200 migrantes del mayor asentamiento de Cataluña

Un amplio dispositivo policial ha desalojado definitivamente este 17 de diciembre el antiguo instituto B9 de Badalona, ocupado desde hace dos años por cientos de migrantes. Por orden judicial y a instancias del Ayuntamiento de Badalona liderado por el alcalde Xavier Garcia Albiol, al filo de las 7:00 h de este miércoles al menos una veintena de furgones de los Mossos d'Esquadra se desplegaba en las proximidades del inmueble municipal del badalonés barrio del Remei. El operativo se ha saldado con 54 personas identificadas y 18 personas detenidas por cuestiones de extranjería, han informado fuentes de la Policía Nacional. Entre fuentes conocedoras del caso consultadas por EL PERIÓDICO hay consenso de que hasta la fecha se trataba del mayor asentamiento urbano de Cataluña, con momentos durante este último año de acoger hasta 400 migrantes. Aunque en el momento del desalojo quedaban la mitad, en torno a unas 200 personas.

Ha sido pasadas las 8:00 h cuando diversos efectivos de los Mossos d'Esquadra han entrado en el patio del instituto. Un agente se ha acercado a los ocupantes que todavía quedaban en el recinto y les ha avisado: "Si queréis salir, podéis salir". "Si no salís ahora os vamos a sacar luego nosotros", ha avisado mientras el resto de efectivos se mantenían en la puerta con varios agentes antidisturbios. Algunos ocupantes han recogido la oferta de la policía y han abandonado el recinto, la mayoría con grandes carros de chatarra que no caben por las otras entradas al recinto. A las 8:47 h, la policía se ha desplegado en el recinto y ha desaloja a los ocupas y activistas que formaban una primera línea. Tras una primera carga, los manifestantes han ido siendo desplazados mientras se producía el lanzamiento de objetos a la línea policial.

Ya desde la madrugada, un goteo de personas que ocupaban el B9 habían ido dejando el inmueble ante el inminente desalojo. Sobre las 6:00 h, aún había algunos ocupas que trasteban con neveras viejas para desarmarlas y aprovechar la chatarra. Al filo de las 7:00 h de la mañana, un amplio dispositivo de al menos una veintena de furgones de los Mossos d'Esquadra ha empezado a desplegarse por la zona.

Por su parte, el alcalde Albiol ha comparecido ante los medios de comunicación hacia las 11:45 h. Lo ha hecho frente a un atril en que se lee 'La ocupación es delito'. "Dije que echaríamos a esta gente y lo hemos hecho", ha declarado. "Demostramos que estamos al lado de los vecinos". Cuando se le ha preguntado a Albiol sobre si los desalojados tendrán alternativa habitacional, ha respondido que "le correspondería a Pedro Sánchez darles techo". Albiol ha señalado que en los últimos días unas 150 personas habían abandonado el recinto. En las últimas semanas, ha seguido Albiol, se les ha ofrecido un hospedaje temporal a "unas 16 o 17 personas" y durante este mismo miércoles otras 50 han pedido asistencia a Servicios Sociales.

También se ha pronunciado en el Parlament sobre el B9 el propio Illa. "En materia de cumplimiento de las leyes, las tenemos que cumplir todas, también cuando una jueza ordena un desahucio instado por el Ayuntamiento de Badalona. El Govern está acompañando para hacer las cosas bien y ha ayudando a atender a todo el mundo”, ha declarado el president.

El Ayuntamiento ha coordinado con el Departament de Drets Socials la atención para unas 50 personas, que son aquellas que los Servicios Sociales municipales tienen detectadas. Entidades sociales de la ciudad han preparado asistencia social de urgencia para ellos. En el auto que autoriza la desocupación, la magistrada señala que el "desalojo de eventuales personas ocupantes se lleve a cabo siguiendo el protocolo de asistencia para las personas sin techo de los servicios municipales a los efectos de prestarles la atención del programa de atención social".

En el caso de Badalona, ese servicio se vehicula a través del convenio del Àrea Metropolitana de Barcelona y el Instituto Municipal de Servicios Sociales de Barcelona ―al que Badalona se adhirió en 2019― para "dotar a los municipios metropolitanos de los servicios asistenciales en el ámbito de las urgencias y emergencias sociales". Esa atención se sustancia en apenas una o dos noches en el Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB), lamentan las entidades sociales.

De desocupación en desocupación

La ocupación del antiguo instituto B9 de Badalona comenzó en verano de 2023. Empezó siendo un asentamiento de unas pocas decenas de personas, pero en dos años se llegó a superar las 400. Algunos de ellos ya habitaban la nave industrial del Gorg, que se incendió en 2020 dejando seis víctimas mortales, y en estos años han ido encadenando tantas ocupaciones como desocupaciones en naves industriales de la ciudad, como las de las calles Progrés, Alfons XII, o Antoni Bori. El alcalde Albiol ha declarado insistentemente que quiere a los ocupas del B9 "fuera de Badalona". Conocedores del inminente desalojo, decenas de ellos han ido dejando el recinto en las últimas semanas.

Dentro del B9, de propiedad municipal, las condiciones son insalubres. En septiembre de 2025, EL PERIÓDICO avanzó que el Departament de Salut había detectado una decena de casos de tuberculosis. Improvisadas cocinas con bombonas de butano y el enganche a la corriente eléctrica son considerados graves e inminentes riesgos para la salud y seguridad de los ocupantes por el Juzgado Contencioso Administrativo número 11 de Barcelona, que autorizó la desocupación del espacio a principios del mes de diciembre. Una vez los ocupantes han sido desalojados del espacio, la policía ha permitido entrar a los medios de comunicación. El auto de la jueza señala que el recinto se ha convertido en un "auténtico poblado de miseria".

El gobierno municipal de Albiol asegura que empezó los trámites para desocupar el espacio en septiembre de 2023. La defensa legal del colectivo de ocupantes ha recurrido el camino judicial emprendido por el gobierno municipal alegando la falta de alternativa habitacional para los migrantes del B9. El caso ha llegado incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos con el último intento de las abogadas, de Baula Advocacia, de suspender el desalojo. Al respecto, el alcalde Albiol ha declarado en repetidas ocasiones que, basándose en lo que explican los vecinos e informa la Guardia Urbana, una "gran mayoría" de ellos son "delincuentes", y se ha mostrado indignado por las dificultades para "recuperar" un espacio que pertenece al Ayuntamiento de Badalona. Los vecinos han dado cuenta de múltiples situaciones de inseguridad y llevan pidiendo soluciones desde que comenzó la ocupación. Las entidades sociales y la oposición coinciden en señalar que desocupar el B9 sin ofrecer alguna alternativa para los ocupantes no soluciona el problema.