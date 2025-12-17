Sucesos
Abandonan a un bebé de pocos días en un portal de Sevilla
Los vecinos de la barriada de Madre de Dios fueron los que avisaron a la Policía Nacional cuando encontraron al bebé
Ana Ramos Caravaca
Una vecina de Madre de Dios encontró este lunes a un bebé, de pocos días de edad, abandonado en un portal. Según ha avanzado Diario de Sevilla y ha confirmado El Correo de Andalucía, fue la Policía Nacional quien acudió al lugar e investiga el hallazgo, intentando dar con los progenitores del pequeño.
Al parecer, la vecina que lo encontró lo llevó de inmediato a una farmacia para comprarle comida y pañales, ya que el pequeño, relata el Diario, estaba desnudo cuando lo encontraron. La Policía ha confirmado que acudieron al aviso de la vecina, aunque no han ampliado más información sobre el estado del bebé y si ya se ha dado con el paradero de sus progenitores.
En estos momentos, el caso se está investigando y el menor ya está siendo atendido en un entorno favorable.
- Estas son las carreteras cortadas por las lluvias en la Región de Murcia
- El temporal de lluvia provoca inundaciones en varios puntos de la Región
- Un nuevo sondeo dispara a Vox y lo confirma como segundo partido más votado en la Región de Murcia
- ¿Dónde ver en televisión el Real Murcia-Betis de Copa y dónde comprar las entradas?
- Así será el examen de la oposición de Educación en Murcia: dos opciones en la práctica y temario cerrado
- La Aemet activa el aviso amarillo por lluvias y tomentas para este martes
- Se vende entrada para el Real Murcia-Betis de Copa
- El rechazo de las Torres de Cotillas frena el biometano y sacude la transición energética en la Región de Murcia