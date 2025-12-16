Efectos de la borrasca Emilia
Rescatan a dos personas atrapadas en un coche en la rambla del Cocón en Águilas
La rápida intervención de Policía Local, Guardia Civil y Bomberos evitó un desenlace fatal
Dos personas han sido rescatadas con vida a primera hora de este martes tras quedar atrapadas en el interior de un vehículo en la rambla del Cocón, en Águilas, como consecuencia de las fuertes lluvias registradas en la zona durante la madrugada. El aviso alertaba de una situación crítica, ya que el turismo se encontraba prácticamente cubierto por el agua y existía un riesgo inminente para la vida de sus ocupantes.
Hasta el lugar se desplazaron de manera inmediata efectivos de la Policía Local, Guardia Civil y una dotación de Bomberos del parque de Águilas. A su llegada, los servicios de emergencia localizaron el vehículo con dos personas en su interior, atrapadas en medio de la corriente.
Extrema peligrosidad
Las labores de rescate se desarrollaron en condiciones de extrema peligrosidad, ya que la fuerza del agua comenzó a desplazar y arrastrar el vehículo, aumentando considerablemente el riesgo tanto para las víctimas como para los propios intervinientes. Ante esta situación, se activó un dispositivo de coordinación entre los distintos cuerpos para intentar una evacuación urgente.
Finalmente, en una actuación ‘in extremis’, los equipos de emergencia lograron rescatar y poner a salvo a los dos ocupantes mientras el turismo era arrastrado por la corriente. A pesar de la gravedad del suceso, ambas personas no presentaban lesiones de carácter grave.
Desde los cuerpos intervinientes se ha destacado la rápida y eficaz actuación conjunta de la Guardia Civil de Águilas, los Bomberos del CEIS y la Policía Local, cuya intervención fue clave para evitar un desenlace trágico.
